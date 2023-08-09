Россияне, сохранившие часть рассудка — опять в обмороке4
- Александр Невзоров
- 9.08.2023, 15:06
- 6,622
Залужный «хаймарсами» выжигает целые главы истории русского позора.
Мда. Россияне, сохранившие часть рассудка — опять в обмороке. На сей раз от появления «нового учебника истории», где г-н Мединский описывает войну в Украине.
Не следует драматизировать появление этого опуса.
Творение Мединского забавно, но мимолетно. Оно не может и не будет иметь никакого значения и влияния.
А все дело в том, что настоящий и «долгоиграющий» учебник истории России сейчас пишет другой автор. Его фамилия — Залужный.
Он пишет не чернилами, а всей кровью войны.
Валерий Федорович творит не торопясь, кропотливо и ответственно, выжигая «хаймарсами» параграфы и целые главы истории русского позора.
Александр Невзоров, Telegram