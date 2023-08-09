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Россияне, сохранившие часть рассудка — опять в обмороке

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  • Александр Невзоров
  • 9.08.2023, 15:06
  • 6,622
Россияне, сохранившие часть рассудка — опять в обмороке

Залужный «хаймарсами» выжигает целые главы истории русского позора.

Мда. Россияне, сохранившие часть рассудка — опять в обмороке. На сей раз от появления «нового учебника истории», где г-н Мединский описывает войну в Украине.

Не следует драматизировать появление этого опуса.

Творение Мединского забавно, но мимолетно. Оно не может и не будет иметь никакого значения и влияния.

А все дело в том, что настоящий и «долгоиграющий» учебник истории России сейчас пишет другой автор. Его фамилия — Залужный.

Он пишет не чернилами, а всей кровью войны.

Валерий Федорович творит не торопясь, кропотливо и ответственно, выжигая «хаймарсами» параграфы и целые главы истории русского позора.

Александр Невзоров, Telegram

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