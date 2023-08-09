«Никто не забыт, сроков давности нет и не будет» 5 9.08.2023, 15:09

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Фото: «Радыё Свабода»

Белорусы предупредили тех, кто три года назад участвовал в репрессиях.

Telegram-канал «Хартия-97%» попросил белорусов рассказать, что для них значит дата 9 августа. Многие из комментаторов вспоминают о репрессиях и предупреждают силовиков о неминуемой ответственности:

«Три года назад с надеждой, а потом с болью смотрели на белорусские протесты. Муж — внук репрессированных и сосланных в 1931 белорусов, я — внучка жителя Гродно. Надеемся и верим, что Беларусь будет свободна и счастлива. С любовью из Израиля. Жыве Беларусь!»

«9 августа в будущем должен быть Днем независимости».

«Эта дата для меня стала очередным доказательством того, что сволочи правят миром. Белорусам могли бы помочь, но не стали.

Никто не забыт, ничто не забыто. Сроков давности нет и не будет. Готовьтесь, лукашавки. Всем воздастся».

«Сипатая падла сама нарисовала свою судьбу: пока вы меня не убьете, далее по тексту. Убьем, дорогуша, убьем. И ты это прекрасно знаешь».

«Верно. 2020 год показал, что Беларусь — это не Россия, белорус россиянину — не брат. Участие российского ОМОНа в разгоне мирных демонстраций в городах Беларуси показало, что относится Россия к Беларуси, как к порабощенному государству. Хунта, захватившая власть в Беларуси, абсолютно подконтрольна Кремлю. Беларусь — страна под оккупацией двух придурков, Лу и Пу. То, что у нас есть приезжие и коллаборанты, которые прославляют Россию, — это вопрос времени, пока они имеют силовую поддержку.

Как только мы получим одинаковые условия, все очень быстро изменится. Жыве Беларусь! Да поможет нам ВСУ! Слава Украине и белорусским воинам!» — пишут читатели сайта Charter97.org.

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