Как сделать, чтобы одежда в шкафу хорошо пахла: гостиничная хитрость 2 9.08.2023, 15:18

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Проблему лучше предупредить, чем потом с ней бороться.

После длительного хранения в шкафу вещи приобретают неприятный запах затхлости. Вывести его очень сложно, иногда не помогает даже стирка.

Проблему лучше предупредить, чем потом с ней бороться. Как сделать, чтобы вещи в шкафу хорошо пахли – читайте в материале OBOZREVATEL.

Мыло в шкафу

Прежде всего специалисты советуют на этапе стирки использовать кондиционеры. Относительно стойкий запах будет держаться на одежде в шкафу в течение 1-2 недель.

Еще наши бабушки клали на полочки туалетное мыло. Лучше выбрать брусок, в составе которого есть эфирные масла – они обеспечат более продолжительный аромат. Можно просто положить брусок мыла возле одежды, однако некоторые эксперты советуют его натереть и разделить на несколько порций по углам полок. Мыло быстро высыхает, так что придется по крайней мере раз в неделю смачивать его водой для усиления запаха.

Лаванда

Лаванда – не только отличный ароматизатор, но и действенное средство от моли. Положите засушенный букетик на полочку, и насекомые точно не будут портить вашу одежду.

Эфирные масла

Промокните салфетку эфирным маслом и положите ее в угол на полку. Обратите внимание, эфирные масла имеют очень насыщенный концентрированный аромат, поэтому достаточно будет нескольких капель. Сверните салфетку в виде конуса и поставьте ее в маленький стакан, на дно которого также следует добавить несколько капель эфирного масла.

Ароматизатор на основе спирта и эфирных масел

В небольшой флакон нужно налить 20 мл спирта и добавить 10-15 капель эфирного масла. Лучше выбрать цитрусовые или цветочные ароматы. К раствору можно добавить несколько соцветий сухой гвоздики или коричную палочку. Флакон следует оставить в открытом виде на полке.

Цитрусовый ароматизатор

В марлевый мешочек положите высушенную цедру цитрусовых – лимонов, апельсинов, грейпфрутов или мандарин.

Ароматические саше

Ароматические саше можно купить в отделе бытовой химии – они стоят недорого. Их легко сделать и самостоятельно, наполнив мешочки разнотравьями.

Подойдут следующие растения:

• мелисса;

• мята;

• ромашка;

• лаванда;

• гвоздика;

• розмарин;

• чабрец и т.д.

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