Российский пропагандист устроил скандал, узнав подробности взрыва на заводе под Москвой 5 9.08.2023, 15:26

5,824

За подрывом могут стоять неожиданные «заказчики».

Российские пропагандисты потрясены подрывом Загорского оптико-механического завода в Подмосковье.

После выяснения новых обстоятельств взрыва, связанных с хранением на его территории взрывчатых пиротехнических веществ, российский пропагандист Сергей Мардан устроил скандал, пишет dialog.ua.

В своем Telegram-канале он заявил, якобы стратегическое предприятие российской оборонной промышленности могло быть уничтожено только потому, что на его территории по безалаберности в военное время делали салюты к 9 Мая.

Более того, Мардан заявил, что компания по производству фейерверков является банкротом и имеет большие долги. В январе 2022 года из-за этого за ней ввели наблюдение и проводили анализ ее финансового состояния.

Таким образом, владельцы компании могли сами устроить взрыв, чтобы скрыть возможные хищения и махинации, а также получить страховые выплаты.

В результате были подорваны цеха и оптико-механического завода.

«Это просто за гранью того, что в принципе можно объяснить», - возмущается пропагандист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».