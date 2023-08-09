Российский пропагандист устроил скандал, узнав подробности взрыва на заводе под Москвой

Российский пропагандист устроил скандал, узнав подробности взрыва на заводе под Москвой5
- 9.08.2023, 15:26
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За подрывом могут стоять неожиданные «заказчики».
Российские пропагандисты потрясены подрывом Загорского оптико-механического завода в Подмосковье.
После выяснения новых обстоятельств взрыва, связанных с хранением на его территории взрывчатых пиротехнических веществ, российский пропагандист Сергей Мардан устроил скандал, пишет dialog.ua.
В своем Telegram-канале он заявил, якобы стратегическое предприятие российской оборонной промышленности могло быть уничтожено только потому, что на его территории по безалаберности в военное время делали салюты к 9 Мая.
Более того, Мардан заявил, что компания по производству фейерверков является банкротом и имеет большие долги. В январе 2022 года из-за этого за ней ввели наблюдение и проводили анализ ее финансового состояния.
Таким образом, владельцы компании могли сами устроить взрыв, чтобы скрыть возможные хищения и махинации, а также получить страховые выплаты.
В результате были подорваны цеха и оптико-механического завода.
«Это просто за гранью того, что в принципе можно объяснить», - возмущается пропагандист.