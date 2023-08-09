В Лазурном на юге Херсонской области подорвали «гауляйтера» вместе с пятью важными оккупантами 3 9.08.2023, 15:41

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Взрыв произошел во время совещания руководства российской «администрации».

В оккупированном поселке Лазурное на юге Херсонской области произошел взрыв во время совещания руководства оккупационной администрации. Тяжелое ранение в частности получил назначенный россиянами гауляйтер поселка, сообщает УНИАН.

«В Лазурном сегодня примерно в 09:45 в районе местного магазина по ул. Металургов/пересечение ул. Центральной во время совещания были подорваны около 5 совещателей. Главный бородатый совещатель весь в крови вынесен без признаков жизни в неизвестном направлении», – пишет украинский военный блогер «Николаевский Ванек».

По его данным, недавно назначенный «комендант» Лазурного был отправлен в госпиталь «в крови в очень тяжелом состоянии". И хотя на момент отправки в больницу оккупант был жив, «билет в Кобзоново уже куплен».

Блогер отмечает, что оккупанты пытаются замолчать случившееся, но вскоре их ждут новые инциденты такого рода.

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