«Может быть, пригодится такая ценная бумага самому известному в стране шпицу» 9.08.2023, 16:30

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Белорус рассказал о необычном предложении «Беларусбанка».

Читатель сайта Charter97.org рассказал о предложении от «Беларусбанка» застраховать домашнего питомца. Белорус с юмором рассказывает, какому известному четвероногому может понадобиться эта услуга:

— Являюсь клиентом «Беларусбанка», на карточку которого перечисляют мою мизерную пенсию. Даже сайтом пользуюсь для оплаты коммунальных услуг. Случайно заметил, что с 1 августа учреждение предлагает новый полис под названием «С заботой о питомце». Под питомцами здесь подразумеваются домашние животные, правда — не коровы и свиньи, а коты с собаками.

Предлагают товарищи банкиры обезопасить зверей от всякого зла: от болезней, несчастных происшествий и даже «неправомерных действий третьих лиц». Благодарю за милость, наш дворняжка Бобик уже как-то обойдется.

Это предложение может быть интересно минчанам. Те, я слышал, даже собак к стоматологам возят. Или, может быть, пригодится такая ценная бумага самому известному в стране шпицу.

Он на днях со своим хозяином на вертолете летал высоко-высоко. А с большой высоты, как известно, падать больно — так и уберечься не повредит.

Но ведь люди важнее животного. По этому поводу могу предложить банку подумать над полисом с наименованием «от тюрьмы не зарекайся». И типы несчастных происшествий разработать соответствующие: «неосмотрительный лайк», «неосторожный комментарий», «неудачный цвет носков», «безрассудное чтение нелояльных медиа» и т.д.

А если без шуток, то многие из моих знакомых (а это умные порядочные люди) обрели себе такой надежный полис как виза – служебная, гуманитарная либо туристическая. С такими темпами эмиграции, в стране собак останется больше чем людей.

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