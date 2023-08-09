Политолог: Путину выдвинули два условия

Политолог: Путину выдвинули два условия1
- 9.08.2023, 16:30
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Главе Кремля предложили совершить «шаги доброй воли».
Глава РФ Владимиру Путину, предварительно, предложено сделать два «шага доброй воли» для перехода к мирным переговорам.
Об этом 9 августа сообщил в своем блоге известный российский политолог Валерий Соловей. По его данным, «предварительными шагами» должны стать возвращение России к зерновому соглашению, а также крупный обмен военнопленными с Киевом.
Кто сделал такое предложение главе РФ (иностранные переговорщики или представители «партии мира» внутри Кремля), Соловей не уточнил.
Политолог уверяет, что в Кремле надеются на провал украинского контрнаступления, что, по их мнению, вынудит Киев сесть за стол переговоров с Москвой и идти на уступки.
«В Кремле хорошо понимают, что Украина будет пытаться добиться успеха на поле боя, но надеются на исчерпание осенью ее наступательного потенциала и переход к мирным переговорам», - написал Соловей.
Ранее он анонсировал переговоры о мирном урегулировании войны уже осенью 2023 года, уверяя, что якобы дано «принципиальное согласие» обеих сторон конфликта.
Отметим, что каких-либо подтверждений словам Соловья на данный момент нет.