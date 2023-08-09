Могут ли белорусам выдать зарплату картошкой или колбасой? 4 9.08.2023, 16:22

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Да, но есть нюанс.

Работодатель может выдать зарплату сотруднику натуральным продуктом. Однако в этом случае нужно учесть одну особенность, о которой рассказал Департамент госинспекции труда при Минтруда.

Вместо денег работник предприятия может полностью или частично (смешанная форма оплаты) получить зарплату в виде натурального продукта. Но на это надо получить согласие сотрудника. Это прописано в Трудовом кодексе (часть 2 статьи 74), уточняют в Минтруда.

В законе не указано, в какой форме работник должен выразить согласие на получение заработка натуральной оплатой. Однако в Департаменте госинспекции труда при Минтруда считают, что лучше зафиксировать его письменно.

В качестве «натуры» сотруднику могут выдать как продукцию и товары, которые производит сам наниматель, так и те, которые были приобретены у третьих лиц. В департаменте уточняют, что необходимо помнить, что натуральная оплата взамен денежной должна быть подходящей для личного потребления и выгодной для работника и его семьи.

Однако есть перечень товаров, которыми не может производиться натуральная оплата труда нанимателями. Он прописан в постановлении Совмина №603 от 28 апреля 2000 года. В этот перечень входят среди прочего алкоголь, сигареты, нефтепродукты, лекарства.

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