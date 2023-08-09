Россию охватил валютный коллапс 9.08.2023, 16:37

2,032

Произошло событие, которого не было 23 последних года.

Российская экономика переживает нарастающий валютный голод по мере того, как доходы от экспорта падают, внешняя торговля деградирует до бартерных схем «в рублях», а отток капитала набирает обороты, сообщает dialog.ua.

Пока валютный рынок пробивал дно за дном с евро дороже 107 рублей и долларом почти по 98 рублей, на рынке межбанковского кредитования в валюте произошел полноценный коллапс.

Во вторник, 8 августа, ставка размещения свободных долларов через операции РЕПО подскочила до умопомрачительных 33% годовых - столько были готовы заплатить банки, чтобы взять краткосрочный кредит у «коллег».

Доллары на межбанке дорожают с июля: при ставке ФРС 5,5% долларовое РЕПО в России в прошлом месяце обходилось в 7-12 %, рассказывает Андрей Хохрин, гендиректор «Иволга Капитал».

В августе же дефицит валюты резко усилился. Средняя ставка размещения свободных долларов в августе улетела к 18-19 % годовых, указывает Хохрин, добавляя, что в евро «схожая картина».

Россия по-прежнему зарабатывает на экспорте больше $30 млрд каждый месяц, но 40% сделок проходят «в рублях» и не приносят валюты на рынок. Еще почти треть оплачивается в юанях, которые сразу же утекают обратно в Китай на оплату импорта.

Как итог крупнейшие экспортеры продают на бирже в среднем лишь $300-350 млн в день - на 60% меньше, чем год назад. Если исключить «рублевые схемы», то российская экономика впервые как минимум в 21-м веке живет с дефицитом торгового баланса: в июле он составил минус $0,1 млрд.

Приток валюты на рынок от внешней торговли фактически обнулился, указывает Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking.

С начала года доллар подорожал на 40%, и это не предел: курс доберется до 100, прогнозируют «Альфа-банк», «Тинькофф», «Фридом Финанс» и «Алор Брокер».

Что будет дальше, с трудом понимают, возможно, даже в ЦБ, говорит Роман Блинов, старший трейдер ИК «Русс-Инвест».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».