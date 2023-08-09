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Пассажир автобуса в «Беняконях» сбил фуражку с таможенника

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  • 9.08.2023, 17:13
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Пассажир автобуса в «Беняконях» сбил фуражку с таможенника

Во время инцидента мужчина «морально воздействовал на сотрудника».

В пункте пропуска «Бенякони» задержан 45-летний пассажир автобуса, следовавшего из Литвы. Он заключен под стражу. Сообщается, что в момент инцидента мужчина был пьян.

«Гражданин, следовавший через пункт пропуска «Бенякони», отказался выполнять установленные таможенным законодательством правила пересечения границы и совершил нападение на должностное лицо при исполнении им служебных обязанностей. Физические действия мужчины незамедлительно пресечены сотрудниками пункта пропуска», – сообщили в ГТК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 366.

Государственный таможенный комитет также опубликовал видео инцидента и показаний задержанного. Ролик смонтирован. Сначала видно, как мужчина отказывается назвать таможеннице сумму провозимых средств. Позднее он подходит к сотруднику органов таможни и делает движение в сторону него.

«Проходя таможенный контроль, вступил в перепалку словесную, ругался нецензурной бранью и физически, морально воздействовал на сотрудника органов таможни. В результате, размахивая руками, я сбил фуражку, и она упала на пол. Находясь, я был в состоянии алкогольного опьянения», – говорит мужчина в признательном фрагменте.

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