«Клан Путина переносит войну на собственную территорию»
- 9.08.2023, 17:36
У Зеленского иронично прокомментировали последние события в России.
Атаки дронов, о которых все чаще заявляют в России, являются «безупречным символом настоящего». Кремлевский режим все активнее переносит войну на российскую территорию.
Это неизбежно приведет к гражданской войне внутри РФ, сносу правящей верхушки и политической трансформации государства-агрессора. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Безупречным символом настоящего», который прекрасно очерчивает текущую ситуацию и позволяет прогнозировать будущее государства-агрессорка Подоляк назвал все чаще происходящие атаки дронов на российскую территорию.
«Неустановленный беспилотник над Россией – безупречный символ современности. «Клан Путина» все активнее и настойчивее переносит войну на собственную территорию», – отметил советник главы ОПУ.
Он убежден, что режим президента РФ Владимира Путина ожидает неизбежный крах.
«Правильная и разумная стратегия, которая вовлечет РФ в спасительную политическую перестройку, ускорит уничтожение «шовистского клана» и окончательно закроет страну в традиционной внутренней гражданской войне», – иронично отметил Подоляк.
Напомним, в последний раз о попытке «украинских дронов» атаковать столицу РФ Москву, в государстве-агрессоре заявили утром 9 августа. В частности, мощные взрывы слышали в Домодедово.
Однако, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, оба беспилотника якобы удалось сбить на подлете к российской столице.
Тем временем россияне устроили истерику из-за новой атаки дронов на Москву. Многие комментаторы писали о том, что имеют «большие вопросы» к начальнику российского генштаба Валерию Герасимову.