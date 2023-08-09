Детская математическая головоломка, которую решит не каждый взрослый 8 9.08.2023, 17:45

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Эти арифметические правила изучают еще в начальных классах.

Головоломки и логические задачи - это прекрасный тренажер для мозга. Благодаря этому уникальному типу упражнений, можно эффективно улучшить ваши когнитивные способности.

Знаменитый автор рисованных головоломок Гергей Дудаш (Интернет знает под ником Dudolf) предлагает решить головоломку, которая может «вынести мозг» любому взрослому.

Она совершенно детская - эти арифметические правила вы должны были освоить еще в начальных классах. Но решить ее сможет не каждый взрослый.

Расставьте знаки между числами так, чтобы получился ответ. Также есть условие: каждый знак можно использовать только один раз!

Не спешите и воспользуйтесь калькулятором или листиком бумаги, чтобы упростить себе задачу.

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