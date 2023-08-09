Прорыв ВСУ в Казачьих Лагерях: оккупантов накрыли шквальным огнем из РСЗО Vampire 9.08.2023, 17:53

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Стали известны подробности высадки десанта на левом берегу Днепра.

Появились кадры работы реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire по позициям российской армии в окрестностях Казачьих Лагерей на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Первые сообщения о прорыве украинской армии стали появляться накануне с российской стороны: оккупанты заявили, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян, разбили подразделения мобилизованных и заняли северную часть Казачьих Лагерей.

При этом высадка сопровождалась работой украинской реактивной артиллерии, которая накрыла позиции россиян мощным залпом, сообщает телеграм-канал «Украина 365».

Военные эксперты отмечают, что вскоре в Интернете появятся новые видео, которые украинская сторона не публикует из-за OPSEC.

Такие видео обычно появляются в Сети с задержкой на 36-48 часов.

Операционная безопасность (OPSEC) - процесс, определяющий критическую информацию, чтобы проанализировать, может ли враждебная разведка интерпретировать информацию как полезную для них, а затем выполняет меры, которые ликвидируют уязвимые места и уменьшают риски.

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