Возле подорванного в Сергиевом Посаде завода нашли странные предметы 9.08.2023, 17:14

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Что стало причиной взрыва?

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде под Москвой. Завод производит прицелы, бинокли, приборы ночного видения и другую продукцию военного назначения для армии РФ.

Местные жители нашли после взрыва на территории завода предмет, похожий на 122-мм снаряд, пишет The Moscow Times

Такой же предмет заметили на другом видео, снятом очевидцем.

Военный эксперт Ян Матвеев отметил, что это корпус от снаряда калибра 122 мм.

Взрыв был настолько мощный, что, по словам очевидцев, снес «ползавода», выбил стекла в окружающих зданиях и вывел из строя котельную, из-за чего в округе была прекращена подача горячей воды.

Как сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа, источником взрыва стал склад пиротехники компании «Пиро-Росс». Однако, по словам директора компании Сергея Чанкаева, которого доставили на допрос в Следственный комитет, взрыв произошел на соседнем складе, где хранились металлические трубы и не было никаких горючих материалов.

В то же время телеграм-канал «112» сообщил о возможном ударе беспилотника по заводу, а местные жители нашли на территории предприятия предмет, похожий на снаряд. Военный эксперт Ян Матвеев распознал в нем корпус от снаряда калибра 122-мм.

Следователи также рассматривают диверсию в качестве одной из версий взрыва, пишет телеграм-канал Baza. Издание отмечает, что инцидент произошел во время разгрузки грузовика, а директор «Пиро-Росс» сказал «Московскому комсомольцу», что находился в здании перед взрывом и слышал гул, источник которого он не смог определить.

Загорский оптико-механический завод входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» и, помимо гражданской продукции, разрабатывает и производит оптические и оптико-электронные приборы для силовых структур, пишет «Новая газета. Европа».

В частности, предприятие производило оптическое оборудование для 275-го авиаремонтного завода в Краснодарском крае, который обслуживает военные самолеты. Также оно поставляло Росгвардии оптические прицелы, прицелы ночного видения, бинокли и прочее оборудование.

Часть территории завода не использовалась и сдавалась в аренду. Как минимум с 2004 года одно из помещений у завода арендовала компания «Пиро-Росс», поставлявшая пиротехнику по госконтрактам, в том числе для салютов в честь Дня Победы 9 мая. В апреле 2023 года компанию признали банкротом, а ее счета заблокировали. Согласно последней отчетности, в 2020 году «Пиро-Росс» показала убыток в 33 млн руб.

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