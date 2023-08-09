«Мне неудобно признаваться знакомым, что в месяц у меня стабильно есть 5000 рублей» 1 9.08.2023, 17:59

2,540

Белорусы — о плюсах и минусах от подорожания валюты.

Валюта в Беларуси продолжает дорожать, при этом заработок в рублях у многих белорусов остается стоять на месте. Но есть земляки, у которых зарплата привязана к долларам или евро, еще часть из них работает на европейские фирмы и получает деньги в валюте. А у некоторых белорусов к курсам валют привязаны платежи. К примеру, за аренду жилья, страховки, турпутевки за границу. «Зеркало» спросило у соотечественников, как на них отражаются эти курсовые колебания.

Уже давно каждый день у Юрия (имена героев материала изменены) начинается с изучения курсов валют на сайтах банков с надеждой и ожиданием роста курса доллара и евро.

— Все сбережения, приходы и доходы в долларах: сфера моей деятельности — это продажа недвижимости и строительство. В ближайшее время мне нужно будет купить много вагонки, профильной трубы и много разной мелочовки, а все цены на это в «белках», и каждый день роста доллара — это экономия моих денег. При этом цены на недвижимость, расценки на работы остаются в долларах. И даже колебания в этом сегменте мало влияют на мою прибыль.

В прошлогоднем ноябре Елена бронировала отдых в Турции на октябрь этого года. Предоплату с нее брали по курсу 2,55 рубля, а сегодня ей надо заплатить за остаток путевки, но уже по курсу 3,5 рубля.

— Зарплата у нас в рублях, не меняется годами. Вот такой отдых получится, переплата в рублях составит почти половину стоимости, это просто ужасно. Можно еще много чего рассказать по поводу еды, вина, одежды.

Наталью рост курсов валют также не радует. Сегодня ее зарплата в рублях ниже, чем была 2,5 года назад, когда она уходила в декретный отпуск.

— Очень тяжело жить, потому что моего заработка не хватает на все платежи, а о другом и думать не стоит. Раз в квартал я оплачиваю страховку в долларах на двоих детей, четыре года назад курс был 2,2 рубля, а теперь — больше 3 рублей, — рассказала женщина.

Андрей работает полировщиком надгробий и различной комплектации к ним. Сейчас его заработок стартует от 4000−5000 рублей в месяц. При этом мужчина не тревожится (а иногда и рад), если курс валюты ползет вверх — его зарплата привязана к курсу доллара.

— Знаю, что все организации этой сферы имеют такую привязку. Конечно, по заработку я выигрываю в этой ситуации. У меня вроде бы как все неплохо, в холодильнике хорошие продукты, одет, обут, в семье две машины, дача. Но иногда мне неудобно признаваться знакомым, что в месяц у меня стабильно есть 5000 рублей, когда они на своих заводах иногда и за полгода не видят этого, — рассказал Андрей.

Однако собеседника тревожит будущее: что будет, если завтра по какой-то причине он не сможет держать в руках болгарку или если рынок памятников рухнет. Андрей объяснил, что его опасения не напрасны, ведь в Беларуси нет своего камня, его везут из России, иногда из Китая. Раньше он был финский, итальянский, украинский.

— Как будет развиваться эта промышленность, за какие деньги камень будут возить — неизвестно. Поэтому в целом я не вижу ничего хорошего (помимо привязки зарплаты к курсу доллара. — Прим. ред.), если доллар будет и дальше лететь вверх, а доходы населения падать. Заказов у нас станет намного меньше, либо цены на услуги придется опускать, соответственно, моя зарплата станет ниже.

Денис работает дальнобойщиком в европейской фирме, получает заработок в евро. Он сообщил, что рад росту курса евро в Беларуси.

— Для меня это выгодно, ведь с работы я привожу валюту, а живу за «деревянные». Но мне кажется, что сегодняшний курс все равно не соответствует действительности, реальный он должен быть выше, думаю, 5 рублей за евро, — рассказал водитель.

Алексей говорит, что в последние 30 и более лет рост курса доллара был неотъемлемой частью белорусской экономики. Он уверен, что нет никаких причин для того, чтобы ожидать изменений.

— Каждый, кто обращается за кредитом на длительный период (на ту же недвижимость), искренне надеется на падение рубля, которое компенсирует заоблачные проценты, — сообщил мужчина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».