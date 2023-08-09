Силовики задержали украинца за «оскорбление» россиян 9.08.2023, 18:15

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В отношении него возбуждено уголовное дело.

Гражданина Украины задержали за «негативные комментарии» в соцсетях в адрес россиян. Его «покаянное» видео опубликовал 9 августа приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.

В покаянном видео задержанного заставили рассказать, что он «на эмоциях начал строчить различные оскорбления в адрес граждан Российской Федерации».

— В отношении меня возбуждено уголовное дело. Мне грозит лишение свободы и депортация, — сказал он на камеру.

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