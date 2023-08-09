Африканские игры Путина 1 9.08.2023, 18:24

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Лукавство — одна из основных черт российской международной политики.

Россия и дальше позиционирует себя как «защитницу интересов» бывших колоний и фальшиво делает вид, что она — большой друг африканского континента. В этой позиции Кремля нет ни капли искренности. Зато есть много фальши и стремления использовать страны Глобального Юга в своих эгоистичных интересах. Государство, которое по форме является типичной колониальной империей и параллельно ведет захватническую войну, нравоучительно упрекает страны, которые давно избавились от своих колоний, пишет для zn.ua украинский аналитик, пиар-технолог Петр Герасименко.

Есть нечто глубоко противоречивое и отталкивающее в ежечасных попытках Москвы играть роль «защитницы «всех угнетенных и бедных. После 24 февраля 2022 года Путин в речах неоднократно поднимал тему «эксплуатации Западом своих бывших колоний». В конце июля на саммите Россия—Африка в Санкт-Петербурге он выказывал обеспокоенность тем, что в мире до сих пор есть некоторые проявления колониализма. Ранее, в сентябре 2022 года, во время саммита ШОС в Самарканде российский диктатор цинично обвинил Запад, что тот до сих пор живет в парадигме колониального мышления. 11 декабря 2022 года Путин даже утвердил специальный указ, которым поручил Министерству просвещения РФ за счет государственного бюджета провести научные исследования истории зарождения, развития и последствий колониальной политики европейских государств в Африке и на других континентах.

Еще дальше пошел спикер российской Госдумы Вячеслав Володин. 3 августа он написал интересный пост в Telegram-канале, где заявил: ООН должна рассмотреть вопрос компенсации народам африканских стран со стороны США, Великобритании и Франции за причиненный в прошлом вред. Володин повторил манипулятивный тезис Путина, что благосостояние Запада основывается большей частью на грабеже и угнетении народов Африки. Российский чиновник вспомнил и о работорговле и вызванном ею демографическом ударе. А еще о том, что США, Великобритания и Франция якобы опустошают африканские залежи полезных ископаемых и портят экологию. И вообще в настоящей бедности и экономических проблемах Африки виновата не коррумпированная неэффективная местная власть, а плохие заморские колонизаторы.

Хотя последний саммит Россия—Африка не стал триумфом кремлевской дипломатии, какое-то влияние Москвы на страны африканского континента сохраняется. То же самое касается и части Азии, включая Индию. Каким же образом России удается «сохранять лицо» перед значительной частью населения Глобального Юга? Одна из причин заключается в том, что Россию до сих пор большей частью не воспринимают как колониальную империю. А это позволяет ей выступать в роли защитницы интересов «всех угнетенных и жертв колониализма».

Существует стереотип, якобы один из признаков колониализма — заморские завоевания, осуществленные метрополией. Все классические колониальные империи Нового времени вроде Британской, Французской, Испанской, Голландской или Португальской, известны своими колониями, располагавшимися на других континентах или отдаленных островах. Что же касается такой империи как Российская, то здесь дела выглядят немного иначе. Москва начала активную колониальную экспансию еще в XV–XVI столетиях. Но из-за особенности географии она была направлена вглубь огромных пространств Евразии. Сначала были подчинены территории Северо-Восточной Европы вплоть до побережья Северного Ледовитого океана. Потом начался процесс проникновения через Урал. Тогда как в эпоху Великих географических открытий европейцы основывали колонии в Африке, Америке и Южной Азии, московские экспедиции продвигались в Сибирь и достигли Дальнего Востока. История знает много примеров империй сухопутного типа, которые простирались на огромные территории: Ассирийскую, Римскую, Монгольскую, Китайскую и Османскую. Российская — одна из них.

Кремль никогда не признавал, что территории, захваченные им вследствие экспансии, являются его колониями. Речь шла об их будто бы «добровольном присоединении», необходимости «христианизации язычников» и «распространении прогрессивной российской культуры». И практика такого «мирного присоединения» знает много трагических страниц для местных племен и народов, попавших в орбиту Москвы. Во время этого процесса было уничтожено много региональных государственных образований. Российская колонизаторская политика сопровождалась активной ассимиляцией и русификацией. А кое-где и физическим уничтожением народов, оказывавших серьезное сопротивление. То, что российские колониальные завоевания расположены в отличных от европейских географических широтах, не дает оснований заявлять, будто колониализм является для Кремля чуждой практикой. Москва никогда юридически не называла колониями захваченные территории, населенные разными этносами. Но это не значит, что они не были таковыми де-факто.

Когда в 1991 году развалился СССР, процесс деколонизации России не завершился. Москве удалось подавить национальные движения в Чечне, Татарстане, Башкирии и остановить процесс дезинтеграции. На сегодняшний день Российская Федерация фактически является одной из последних сохранившихся крупных колониальных империй. Но Кремль и далее цинично разыгрывает карту борца с тяжелым наследием колониализма, унаследованную с советских времен.

Другая причина, почему Россия сохраняет какое-то влияние на страны Африки, — ее способность манипулировать местным общественным мнением. Москва устами своих топ-чиновников озвучивает то, что в общем приятно слышать жителям Африки и многим лидерам африканских государств. Очень выгодно обвинять во всех неурядицах современности кого-то другого, а не себя. Хотя большинство бывших колоний обрело независимость более 60 лет назад, во всем виноваты проклятые западные колонизаторы. Не коррумпированность местных авторитарных элит, которые руководят государствами африканского континента, не слабое гражданское общество, а бывшие метрополии.

Обвиняя Запад в тяжелом наследии колониализма и требуя выплатить компенсации бывшим колониям, Москве стоит начать с себя. И если в Кремле надумали разыграть старую карту антиколониализма и работорговли, почему бы ему не предъявить претензии к странам арабского мира? Ведь работорговля в Африке процветала задолго до появления там европейцев. И арабы занимались ею даже после ее запрета государствами Европы в начале XIX века. По приблизительным оценкам, арабские работорговцы продали в рабство по меньшей мере 10 миллионов жителей континента. Да и вообще никакой идиллии в доколониальной Африке не было. Это был довольно жестокий мир, дорогами которого ходили караваны работорговцев. В нем свирепствовали тропические болезни, а между племенами часто велись войны. Западный колониализм принес в Африку не только беды, но и прогресс, современную медицину, пути сообщения и новые модели управления.

На самом деле Россию совсем не интересуют развитие и благосостояние стран Африки, построение там стабильных демократических институтов и более богатых обществ. Этот континент нужен ей как инструмент в ее геополитических планах. Африка для Москвы — это регион для экспорта оружия, эксплуатации ресурсов, провокации конфликтов и миграционных кризисов. Чем больше хаоса возникнет в Африке, тем лучше для Путина.

Поскольку хаос можно использовать как дополнительный инструмент давления на Запад. Также Кремль мало волнует вопрос возможного голода в мире из-за выхода из зернового соглашения. Заигрывая с Африкой, Москва преследует свои эгоистичные интересы, прикрываясь антиколониальной риторикой, как когда-то это делало советское коммунистическое руководство. Лукавство — одна из основных черт российской международной политики.

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