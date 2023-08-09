«Это же какой-то абсурд» 4 9.08.2023, 18:28

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Многодетного белоруса хотят забрать на сборы в армию.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как ее мужа, многодетного отца, хотят забрать на сборы в армию:

— Я — мать четырех детей, живу в деревне. Кажется, должно царить тишина и покой, но живу я как на пороховой бочке. Муж работает водителем за границей (не по своей воле, чтобы прокормить детей), а я в государственном учреждении за мизерные деньги.

Ни с того ни с сего ко мне во двор (калитка у нас закрыта) ломится почтальон. Открываю с ироничной мыслью, что же такого важного он мне лично в дом несет?

От удивления челюсть моя отвисает к груди, глаза округляются, а волосы становятся дыбом.

«Вашему мужу сегодня в 14 часов нужно явиться на сборы! На 25 дней. Сегодня!» Удивление мое постепенно меняется на стресс и онемение. Дальше слезы! Я изо всех сил стараюсь воспитывать детей. Не знаю за что хвататься, ведь одна занимаюсь и детьми, и домом, и хозяйством.

Как оказалось, в деревне забирают на сборы только мужа нашей читательницы:

— Походив среди людей, успокоилась, и начала свое наступление. Звоню в военный комиссариат, сообщаю, что мой муж сейчас находится за границей на работе. А дальше спрашиваю, согласно какому закону вызывают отца 4 детей? У нас же многодетная семья!

На мое сообщение о многодетности задают уточняющий вопрос, все ли дети ему родные, отвечаю: «Нет!» В ответ слышу победную фразу, что на сборы не берут только отцов из многодетных семей, где 4 и более родных детей. Это же какой-то фильм абсурда! Они же мои дети, мне они все родные! И растут и воспитываются они в нашей одной семье, о которой свидетельствуют документы из школы и садика, а также регистрация по одному адресу.

Но и отчаяние, и слезы, и беспомощность мои перерастают в еще большую ненависть к этой системе. Ведь когда я полезла в их решения и документацию, то выяснилось, что многодетность семей во всех законах одинакова, а это трое и более деток.

Поэтому не дождутся они моего Петра на сборы, пусть на сборы Коля съездит, не все же китайский опыт перенимать.

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