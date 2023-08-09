Оккупантам останется один выход: закрепление на левом берегу Херсонщины развяжет руки ВСУ 9.08.2023, 18:33

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«Перекопский перешеек» будет взят под огневой контроль.

Украинский военный эксперт Евгений Дикий объяснил «Апострофу», какое значение имеет плацдарм на левом берегу Херсонской области для продвижения украинских сил.

По его словам, закрепление на левом берегу Днепра позволит взять под огневой контроль «Перекопский перешеек».

«Сейчас мосты, соединяющие оккупированные районы Херсонщины с Крымом, находятся под ударами ВСУ, поэтому перевозка по ним БК и техники уже невозможна. Остается дорога через Перекоп, но бить ею ракетами нецелесообразно. Здесь нужно работать артиллерией, а для этого нам и нужен плацдарм на левом берегу Днепра», - отметил он.

При этом, если ВСУ артиллерийскими ударами перекроют «перешеек», то оккупационный континент в Запорожской и Херсонской областях не получит своевременно снаряды, что повлияет на их шансы удержать так называемую «линию Суровикина».

Эксперт отметил, что оккупанты переместили в Крым основные склады и там теперь располагаются их склады из БК армейского и корпусного уровня, которые, по замыслу, должны обеспечить целую армию в течение месяца.

«Сейчас мы активно уничтожаем эти склады в Крыму, чем еще больше сковываем возможности противника. Если мы закрепляемся на левом берегу и бьем артиллерией по перешейку, то у россиян остается только один вариант снабжать свои силы Херсонской и Запорожской областями – автомобильная дорога Ростов -Донецк-Мариуполь-Мелитополь, но и до нее можно добраться», - добавил Евгений Дикий.

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