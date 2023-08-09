«Ваша борьба - наша борьба, мы не оставим вас одних»3
- 9.08.2023, 18:40
- 1,654
Глава Европарламента обратилась к белорусам.
«Белорусский народ должен жить в демократии, свободе и мире, — заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола в видеообращении по случаю третьей годовщины президентских выборов в Беларуси. - Быть свободным от автократии, угнетения, жестокости».
По словам главы Европарламента, Европа на стороне белорусов.
«Борьба за демократическую Беларусь жива. Ваша борьба - наша борьба, мы не оставим вас одних», - заявила Метсола.
В сообщении, которое сопровождает опубликованный в Twitter видеоролик, глава Европарламента отметила, что «три года назад белорусский народ выбрал для своей страны новый вектор», ориентированный на «свободу, суверенитет и демократию».
«Вместо этого он сталкивается с политическими преследованиями, угрозами и тюремным заключением. Европа решительно выступает на стороне народа Беларуси. А Лукашенко должен быть привлечен к ответственности», - написала Метсола.