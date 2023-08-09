«Ваша борьба - наша борьба, мы не оставим вас одних» 3 9.08.2023, 18:40

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Роберта Метсола

Глава Европарламента обратилась к белорусам.

«Белорусский народ должен жить в демократии, свободе и мире, — заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола в видеообращении по случаю третьей годовщины президентских выборов в Беларуси. - Быть свободным от автократии, угнетения, жестокости».

По словам главы Европарламента, Европа на стороне белорусов.

«Борьба за демократическую Беларусь жива. Ваша борьба - наша борьба, мы не оставим вас одних», - заявила Метсола.

В сообщении, которое сопровождает опубликованный в Twitter видеоролик, глава Европарламента отметила, что «три года назад белорусский народ выбрал для своей страны новый вектор», ориентированный на «свободу, суверенитет и демократию».

«Вместо этого он сталкивается с политическими преследованиями, угрозами и тюремным заключением. Европа решительно выступает на стороне народа Беларуси. А Лукашенко должен быть привлечен к ответственности», - написала Метсола.

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