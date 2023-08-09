Bloomberg: Экономика РФ трещит по швам 2 9.08.2023, 18:51

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Российский рубль вошел в крутое пике.

Падение российского рубля продолжается, причиной чего является отток валюты из России, а также санкции международных партнеров Украины против РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Уточняется, что российский рубль в этом году ослаб к доллару США на 23%, что переместило его в тройку валют с худшими показателями среди развивающихся рынков. Его соседями стали турецкая лира и аргентинский песо.

Рубль уже торговался ниже 97 за доллар и приближается к отметке 100 за доллар. Это уровень, который последний раз наблюдался в течение первого месяца после того, как РФ начала полномасштабную войну в Украине в феврале 2022 года.

Рубль упал на фоне увеличения государственных расходов РФ, падения доходов от энергетики и стремления россиян размещать средства на зарубежных счетах.

По данным российского центробанка, в июне крупные российские экспортеры продали на рынке 84% своей валютной выручки. Но их доходы – ключевой источник твердой валюты для России после вторжения – сократились до $6,9 млрд в июле с $16,8 млрд за тот же период в прошлом году.

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