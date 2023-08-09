Названа бюджетная подкормка для огурцов, которая есть на кухне у каждого 9.08.2023, 19:02

Простой лайфхак для большого урожая.

Огурцы — это одна из самых популярных культур, которую высаживает каждый садовод-огородник. Как же получить хороший урожай этого овоща, который обязательно присутствует на столе каждого белоруса? Нет ничего проще, чем приготовить удобрение для огурцов в домашних условиях. «Телеграф» расскажет, как это сделать.

Дешевая подкормка для огурцов из дрожжей: рецепт

- 100 г сырых дрожжей разводят в 1 л воды, после чего разбавляют до 10 л и используют для полива десятка кустов через 3–4 часа.

- 100 г дрожжей разводят в 1 л молока, через несколько часов разбавляют водой до 10 л. Такой раствор очень эффективен в качестве внекорневой подкормки, но можно использовать его и для полива огурцов.

При использовании сухих дрожжей 10 г порошка и 2 ст. ложки сахара разводят в литре воды, настаивают до суток, разбавляют в 5–6 раз и поливают растения.

Однако помните, что дрожжевые растворы длительному хранению не подлежат. Используют их в тёплую погоду, подкормку проводят по влажной почве, а после её выполнения ещё раз поливают грядку чистой водой.

Кроме того, следует знать, что дрожжи значительно подкисляют почву, и для нивелирования этого эффекта следует через несколько дней после их внесения выполнить подкормку настоем древесной золы или просто посыпать грядку золой перед очередным поливом.

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