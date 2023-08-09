«Конкурс всего два человека на место и проходной балл 110» 9.08.2023, 19:04

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Многие ли хотят становиться врачами в Беларуси?

В Беларуси проходные баллы в медицинские вузы - очень высокие. В Белорусском государственном медицинском университете заявили, что на лечебный факультет проходной - 381 из 400 возможных. Действительно ли так много желающих?

«Белые халаты» посмотрели внимательнее на другие цифры:

- на 240 мест за средства бюджета подано всего 486 заявлений.

- из этих 240 мест более половины, 144 - на условиях целевой подготовки, а это значит, выпускникам придется отработать 5 лет за «бесплатное» образование.

Конкурс на эти места следующий: максимальный проходной балл (179) - в Минской области, минимальный (110) - в Витебской. Это в 2-3 раза меньше той цифры, о которой рассказывают в новостях.

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