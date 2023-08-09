ВСУ успешно прощупали слабое место РФ на правобережье Днепра 1 9.08.2023, 19:35

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Это грозит российской армии большими проблемами.

Пожалуй, главным военным событием последних дней стал успешный рейд Вооруженных сил Украины на оккупированный берег Днепра на Херсонщине, в ходе которого россияне потеряли 25 солдат убитыми и ранеными. Активность украинцев на данном направлении грозит РФ самыми неприятными последствиями. Об этом заявил известный российский политик и историк Дмитрий Чернышевский.

С его слов, рейд ВСУ говорит о том, что территории, затопленные при подрыве Каховской ГЭС, начали подсыхать. Украинские войска пользуются новыми возможностями.

- Это была успешная разведывательная высадка ВСУ, которые прощупали оборону России на левом берегу Днепра после того, как стало возможным здесь возобновление боевых действий. Сам взрыв Каховской дамбы, скорее всего, был связан именно со стремлением российского командования обезопасить себя от десанта через Днепр - самого опасного направления, самого короткого, ведущего к Армянску и Перекопу, где можно отрезать Крым одним ударом. Там ровная степь, там нет естественных рубежей. А после взрыва Каховской обороны там нет и российской обороны: ее всю смыло - с минными полями, окопами и блиндажами. Теперь россияне там пытались оборудовать новые рубежи не очень успешно. И занимают их мобилизованные - те, кого пригнали из резерва. С этим и связан успешный рейд украинских ДРГ… Там слабое место России, - рассказал Чернышевский.

Он уточнил, что данное направление не обязательно станет основным для ВСУ. Не исключено, что это будет второстепенный участок украинского контрнаступления, однако от этого российской армии не лучше.

- Даже если там будет демонстрационный удар, второстепенный, как под Бахмутом, российскому командованию придется перебрасывать сюда остатки своих резервов. Они и под Бахмут вынуждены их перебрасывать. Здесь у ВСУ чисто военные соображения - заставить реагировать. Нанесение здесь отвлекающего удара ослабит российскую оборону… Это очень перспективный факт. Это самая главная военная новость последних дней, которая обещает развитие многих интересных событий в ближайшем будущем, - заверил российский историк.

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