ПВО Украины усилено: Киев получил еще несколько пусковых установок ЗРК Patriot 9.08.2023, 19:47

Украинскую противовоздушную оборону усилила Германия.

Немецкая сторона передала украинской две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом говорится в сообщении правительства Германии. Средства ПВО переданы Украине в рамках нового пакета военной помощи.

В него также вошли:

- шесть тягачей 8x8 HX81 и пять полуприцепов;

- десять гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206;

- пять машин пограничной охраны;

- четыре разведывательных беспилотника Vector;

- две погрузочно-разгрузочные машины 8x6;

- 100 пулеметов MG5;

- 6 525 155-мм снарядов;

- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;

- 1 163 бинокля;

- 20 тысяч защитных очков.

Кроме того, немецкая сторона предоставила 40 тысяч аптечек.

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