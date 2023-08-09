ПВО Украины усилено: Киев получил еще несколько пусковых установок ЗРК Patriot
- 9.08.2023, 19:47
Украинскую противовоздушную оборону усилила Германия.
Немецкая сторона передала украинской две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом говорится в сообщении правительства Германии. Средства ПВО переданы Украине в рамках нового пакета военной помощи.
В него также вошли:
- шесть тягачей 8x8 HX81 и пять полуприцепов;
- десять гусеничных вездеходов повышенной проходимости Bandvagn 206;
- пять машин пограничной охраны;
- четыре разведывательных беспилотника Vector;
- две погрузочно-разгрузочные машины 8x6;
- 100 пулеметов MG5;
- 6 525 155-мм снарядов;
- материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 1 163 бинокля;
- 20 тысяч защитных очков.
Кроме того, немецкая сторона предоставила 40 тысяч аптечек.