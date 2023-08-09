ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов на юге

ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов на юге3
- 9.08.2023, 20:18
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На Таврическом направлении украинские артиллерийские выполнили за сутки 1545 огневых задач.
За минувшие сутки на Таврическом направлении артиллерийские подразделения Сил обороны Украины выполнили 1545 огневых задач, рассказал командующий Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.
- За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека (погибшие - 93, раненые - 150, пленные - 1), - сообщил он.
При этом защитниками Украины было уничтожено 18 единиц военной техники противника.
В частности:
- 3 танка;
- 6 ББМ;
- 3 артиллерийские системы и минометы;
- 2 РСЗО;
- 1 БпЛА;
- 3 единицы автомобильной техники.
Также были уничтожены 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.
Силы обороны Украины работают и идут вперед, движение продолжается, добавил Тарнавский.