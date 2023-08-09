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ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов на юге

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  • 9.08.2023, 20:18
  • 1,758
ВСУ пошли вперед и уничтожили сотню оккупантов на юге

На Таврическом направлении украинские артиллерийские выполнили за сутки 1545 огневых задач.

За минувшие сутки на Таврическом направлении артиллерийские подразделения Сил обороны Украины выполнили 1545 огневых задач, рассказал командующий Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.

- За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека (погибшие - 93, раненые - 150, пленные - 1), - сообщил он.

При этом защитниками Украины было уничтожено 18 единиц военной техники противника.

В частности:

- 3 танка;

- 6 ББМ;

- 3 артиллерийские системы и минометы;

- 2 РСЗО;

- 1 БпЛА;

- 3 единицы автомобильной техники.

Также были уничтожены 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт.

Силы обороны Украины работают и идут вперед, движение продолжается, добавил Тарнавский.

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