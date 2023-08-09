«Вдруг таможенница попросила открыть бензобак» 1 9.08.2023, 20:29

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Белорусы поделились забавными историями, в которые попадали из-за незнания польского языка.

Изучение нового языка — всегда тернистый путь, а если это язык славянской группы, то видимая простота может сыграть злую шутку. Белорусы поделились с MOST неловкими историями, в которые попадали из-за незнания польского:

«Я пересекал границу из Беларуси в Польшу на своём автомобиле, а поляки очень любят проверять исправность транспортного средства — вплоть до сигнала. Вдруг таможенница попросила показать ей paliwo. Я недолго думая включил омывающую жидкость на стёкла. Показываю ей, мол, льёт-поливает. Оказалось, что речь о топливе: нужно было открыть бензобак».

«В Польше я почти два года. Год назад работал в сфере обслуживания. К тому моменту уже бегло говорил по-польски, но какие-то вещи из местного сленга мне известны не были.

Однажды при приёме оплаты клиент сказал: «Dychę bym poprosił». Я растерялся, но продолжил выдавать сдачу. Клиент рассерженно повторил: «Dychę! Dychę!».

В этот момент подбежал второй сотрудник и выдал из кассы 10 злотых. Оказалось, что в польском сленге слово dycha обозначает номинал в 10 злотых, а клиент просто не хотел брать мелочь из сдачи».

«Я живу в Польше чуть больше года. Зимой попала в забавную ситуацию. Хотела сказать коллегам, что сейчас сезон ОРВИ. Посмотрела в окно и сказала: «Wirusy chodzą» («Вирусы ходят». — Ред.). Один польский коллега невозмутимо добавил: «Biegają nawet!» («Аж бегают!» — Ред.). После всеобщего смеха коллеги объяснили мне, что о сезоне ОРВИ поляки так не говорят.

«Как-то раз я сидела во дворе дома, а ко мне подошла девочка лет четырёх и спросила, как меня зовут. Я отвечаю: «Инна». Она рассмеялась и начала переспрашивать: «Инна? ИННА?». Дело в том, что в польском языке слово inna означает «другая».

«Дочь сказала, что на День урожая должна принести в школу дыню. Я, конечно, удивилась, но купила. Из школы дочка вернулась расстроенная: оказалось, что от неё ждали тыкву (dynia переводится с польского как «тыква»)».

«Я живу в Польше достаточно давно — 12 лет. Эта ситуация произошла, когда я только приехал сюда учиться, параллельно подтягивая язык. Однажды я услышал слово trochę, созвучное с белорусским «трохі». Потом в моей голове что-то перепуталось, и я начал говорить польский вариант слова «крыху» — krzychu. Говорил я так очень долго, пока в один момент руководитель не спросил: «А что за слово ты постоянно употребляешь?». Так я узнал, что слова krzychu не существует».

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