The Telegraph: Путин знает, что проиграл в Украине, он боится и поэтому блефует 9.08.2023, 20:37

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Хозяин Кремля подставляет под удар соратников.

Американский военный корреспондент Дэвид Акс в статье для The Telegraph (перевод — zn.ua), считает российские ядерные угрозы пустым блефом, потому что если это не так, тогда ядерный Армагеддон был неизбежен с 1999 года.

Бывший президент России Дмитрий Медведев, а ныне заместитель председателя Совбеза России, стал полезным рупором для российского автократа. Он - доверенное лицо, достаточно удаленное от российского лидера, чтобы говорить вещи, которые даже сам Путин не должен говорить, но достаточно близкий, чтобы мир мог догадаться, кто на самом деле их говорит.

«Поэтому, когда Медведев в очередной раз грозится взорвать ядерное оружие в Украине, мы можем с таким же успехом приписать эти слова Путину. И когда мы чувствуем запах страха Медведева, которым пропитан каждый состав его апокалиптических высказываний, мы можем почувствовать, что этим также веет и от Путина», – пишет Дэвид Акс.

За два месяца долгожданного контрнаступления силы Украины продвинулись на несколько километров вдоль 3-4 критических осей в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях на юге и востоке Украины. И они заплатили кровью за каждый метр.

Но Акс подчеркивает, что существуют веские причины, почему украинские военные двигаются медленно. Артиллерийские войска Киева, которые быстро совершенствующиеся благодаря помощи стран НАТО, уничтожают 3-4 российские гаубицы за каждую потерянную свою гаубицу. И, вопреки исторической традиции, отдающий преимущество армии в обороне, украинская армия в наступлении убивает столько же россиян, сколько россияне убивают украинцев.

«Армия Киева продвигается медленно, потому что она позволяет своей артиллерии идти впереди. А большие пушки работают методически, перемалывая по одному российскому эшелону за раз», – пишет Акс.

Медведев боится, потому что боится Путин. А Путин боится потому, что после 18 месяцев широкомасштабного нападения России на Украину его более чем миллионная армия все еще не может победить украинскую армию, которая вдвое меньше по численности и имеет меньше всего необходимого.

Именно страх Путина питает его худший порыв: угрожать через Медведева ядерным уничтожением человеческой цивилизации. Следует понимать, что когда Медведев говорит, что Россия может применить ядерное оружие (30 июля он снова об этом заговорил), он на самом деле говорит: Путин считает, что для России лучше покончить со всем живым, чем проиграть в региональной войне, которую она сама же и начала.

«Представьте себе, что… наступление, которое поддерживается НАТО, было бы успешным, и они оторвали бы часть нашей земли. Тогда мы были бы вынуждены применить ядерное оружие по правилам указа президента России», – кипел Медведев на своих официальных страницах в социальных сетях.

Акс убежден, что он блефует. Потому что Медведев и его босс боятся, и потому что блеф – это все, что им остается, поскольку катастрофическая широкомасштабная война России длится уже 18-й месяц, и нет никаких признаков того, что Украина или ее союзники собираются сдаваться.

«Если бы он не блефовал, мы бы уже знали. Потому что мы уже жили бы на зараженном радиацией постапокалиптическом пустыре», – считает американский журналист.

Весной 2022 года украинские бригады отразили российское наступление на Киев и вытеснили уцелевших россиян на окраины востока и юга Украины. Через 6 месяцев после этого упорные украинские бригады использовали пробелы в российских линиях и отбросили россиян еще дальше. А еще через 8 месяцев украинцы начали свое нынешнее контрнаступление.

И все это время украинские ракеты, беспилотники и диверсанты убивали российских чиновников, сбивали российские военные самолеты, топили российские военные корабли и взрывали военные объекты в российском воздушном пространстве, в российских водах и на российской земле.

«Путин тогда не запустил ядерное оружие. Он не запустит его и сейчас. Потому что даже будучи на столько злым, жадным и жестоким, он не сумасшедший. И он не хочет погибнуть от ответного ядерного удара, который непременно последует за любой атомной атакой против Украины», - считает Акс.

И даже если в отчаянии Путина есть грань безумия, США и страны НАТО не должны подвергаться российским ядерным угрозам. Если бы Путин мог просто сказать через Медведева слово «ядерный» и получить желаемое, он бы говорил «ядерный» постоянно. Это позволило бы ему легко провести свою армию через всю Восточную Европу, прикрываясь ядерными угрозами.

Медведев боится. Потому что боится Путин. Этот страх делает их опрометчивыми в своих словах. Но они все же не самоубийцы.

«И если я ошибаюсь, это не будет иметь значения. Если я ошибаюсь, то Путин был готов к концу света после любого поражения. И если это поражение не произойдет в Украине, то рано или поздно он его потерпит в другом месте. А это значит, что Армагеддон был неизбежен с 1999 года», – заключает американский журналист.

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