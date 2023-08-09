Канада расширила санкции против режима Лукашенко 4 9.08.2023, 20:42

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Под ограничения попали военные, чиновники, пропагандисты.

Канада расширила санкции против режима Лукашенко в ответ на продолжающиеся нарушения прав человека и соучастие российской агрессии против Украины. Об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Под санкции попали белорусские чиновники, судьи, пропагандисты, военные, офицеры внутренних войск МВД, компании военно-промышленного комплекса. В частности, ограничения затронули главу Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта.

«Сегодняшние санкции вводятся параллельно с аналогичными действиями союзников, включая Европейский союз, США, Великобританию и Новую Зеландию. Канада будет продолжать работать со своими партнерами, чтобы голоса народа Беларуси были услышаны, и привлечь к ответственности тех, кто несет ответственность за подрыв демократии, подавление свободы СМИ, нарушение прав человека и поддержку жестокой агрессивной войны Путина против Украины», — говорится в сообщении МИД.

Ранее стало известно, что санкции против официального Минска расширили и США. В американский санкционный список добавили восемь физлиц, а также национальную авиакомпанию «Белавиа», Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля, Минский завод гражданской авиации, ООО «БелКапСтил», ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК».

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