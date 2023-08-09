Взрывная волна была огромной мощности: опубликовано новое видео взрыва в Сергиевом Посаде 2 9.08.2023, 20:51

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Кадры удалось заснять очевидцам.

Очевидцы сняли на видео взрыв в подмосковном городе Сергиев Посад, при котором взлетел на воздух военный завод. Взрывная волна была огромной мощности.

Кадры очевидцы сняли, находясь в автомобиле в сотнях метров от эпицентра взрыва. Судя по ролику, инцидент случился в 10:49 по местному времени. Сначала послышался мощный гул, после которого в небо поднялся столб огня и дыма. Спустя пару секунд взрывная волна докатилась до машины, смяв ее и разбив все стекла, отмечает dialog.ua.

По последним данным, в ходе ЧП были полностью разрушены 4 здания завода, еще 14 повреждены. При этом, согласно официальной версии россиян, погиб якобы всего 1 человек, более 50 получили ранения. Некоторые сотрудники числятся пропавшими без вести.

Главной версией следствия стало нарушение правил безопасности.

Отметим, что, по информации россиян, завод на данный момент якобы не работал на ВПК, а производил только пиротехнику для гражданских целей. Однако СМИ уверяют, что это ложь. По данным ресурса InformNapalm, завод участвовал в создании противоракетной защиты для военных вертолетов «Ка-52». Есть также сведения о разработке им технологий стелс для военной авиации РФ.

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