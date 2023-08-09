Белорусы Батуми вышли на акцию солидарности 3 9.08.2023, 21:01

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Фотофакт.

Сегодня — третья годовщина начала революции в Беларуси. Белорусы по всему миру вышли на акции солидарности.

Как сообщает телеграм-канал «МБК», еще позавчера акция в Батуми не планировалась, но вдохновленные другими акциями накануне и количеством городов по всему миру, белорусы Батуми, несмотря на дождь, вышли.

«Из имен политзаключенных, лежащих камнем на сердце каждого белоруса, участники акции выкладывали контуры нашей Родины... Ведь сегодня Беларусь, к сожалению, страна политзаключенных», - отметил телеграм-канал.

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