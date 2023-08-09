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Тысячи белорусов вышли на акцию солидарности в Варшаве

  • 9.08.2023, 21:31
  • 1,122
Тысячи белорусов вышли на акцию солидарности в Варшаве

Белорусы прошлись по центру польской столицы с национальными флагами.

Сегодня — третья годовщина начала революции в Беларуси. Белорусы по всему миру вышли на акции солидарности.

Так белорусы Варшавы в 19:00 (по белорусскому времени) собрались возле Пражского парка и прошлись маршем до самого центра города.

Колонна из тысяч белорусов под бело-красно-белыми флагами прошлась по центральным улицам Варшавы. Участники акции скандировали «Верым! Можам! Пераможам!».

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