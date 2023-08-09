В Минске ввели фиксированные тарифы на проезд в транспорте 2 9.08.2023, 21:47

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Введен и единый проездной.

В Минске установлены фиксированные тарифы на проезд в общественном транспорте. Это следует из решения Мингорисполкома №2820 «О тарифах на городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта (за исключением железнодорожного) в регулярном сообщении» от 20 июля 2023 года. Информация размещена на Национальном правовом портале.

Сообщается, что документом были установлены фиксированные тарифы на городские перевозки пассажиров и ручной клади в регулярном сообщении. Так, одна поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае будет стоить 0,85 рубля, а одна поездка в метро составит 0,90 рубля. Что касается автобусов-экспрессов, то стоимость одной поездки будет 1 рубль. Сказано, что тарифы на перевозки пассажиров автобусами-экспрессами должны рассчитываться из норматива рентабельности не более 15%.

Уточняется, что при покупке талонов у водителей автобусов, троллейбусов, трамваем стоимость увеличивается на 0,05 рубля. Данное решение Мингорисполкома предусмотрена оптимизация линейки проездных документов, а также введение единый проездной документ на городские перевозки пассажиров на все виды транспорта в регулярном сообщении.

Решение вступает в силу через 5 дней с момента официального опубликования.

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