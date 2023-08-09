Взрыв за взрывом: в России все больше объектов оказываются незащищенными 9.08.2023, 22:36

Как это сказывается на населении РФ?

В России в разных городах все чаще раздаются взрывы. В Москву же ночью прилетают неизвестные беспилотники. Как показывает практика, россияне не готовы к этому.

Об этом «24 Каналу» заявил российский политтехнолог Марат Гельман. Сейчас среди местных распространяется паника и единственным правильным решением они видят бегство.

Война стоит на пороге России

Россияне бурно наблюдали за полномасштабным вторжением в Украину, которое фальшиво называли «СВО» и думали, что война их не коснется. Впрочем, все чаще жители Москвы начинают свое утро под звук неизвестных дронов, а в других регионах встречаются «хлопки».

«Россияне были уверены, что не будет ответа от Украины. Они не готовились к войне, живут в иллюзорном мире и сейчас пытаются скрыть от населения идущую полномасштабную войну, которая скоро придет на территорию России», – отметил политтехнолог.

Отметим, Украина не берет на себя ответственность за происходящие на территории России взрывы. Исключение являются те случаи, которые подтверждает Генштаб ВСУ или официальные представители власти.

Убежать невозможно остаться

Наконец-то понять почему же происходят такие события в России – для россиян миссия невыполнима. Поэтому единственным правильным своим решением они видят бегство.

- Путин правильно рассчитал, что поддержка быстро пройдет, а страх – нет. Уже не работает пропаганда об «освобождении русских земель». Страх охватил всех. Я знаю людей, которые после этих взрывов хотят уехать. Это тоже хорошо, чем сидеть и поддерживать власть. Но это не дает надежды на то, что мы всколыхнем гражданское общество, – отметил Гельман.

По его мнению, есть несколько вещей, которые способны подтолкнуть россиян к действиям: плацдарм украинской армии в Крыму и дезертирство какой-то российской части.

«Другой вопрос – для номенклатуры все понятно: Путин слаб, Пригожин это показал. Но, пожалуй, и для них этого недостаточно, нужно еще какие-то сигналы, чтобы убрать его из Кремля», – добавил политтехнолог.

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