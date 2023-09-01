Зеленский дал задание производить оружие с дальностью поражения более 700 км 1.09.2023, 0:02

Иллюстративное фото

Недавно Украина успешно его применила.

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание изготавливать оружие, дальность поражения которого будет более 700 километров.

Об этом сообщает Charter.97.org со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

«Селектор с военными и чиновниками. Фронт. Наши наступательные действия. Результаты нашего оружия — нового украинского оружия — 700 километров», - говорится в заявлении.

Президент Украины добавил, что была поставлена задача на изготовление оружия, дальность действия поражения которого будет больше. Больше никаких деталей президент не привел.

Сегодня стало известно, что президент провел ежедневное селекторное заседание. На нем Минстратегпром рассказал о собственном производстве.

«Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах», - написал президент.

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