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Старый советский спутник распался возле орбиты Земли

  • 1.09.2023, 1:13
Старый советский спутник распался возле орбиты Земли

Вероятно, это произошло из-за столкновения с космическим мусором.

Приблизительно в 1400 километрах от орбиты Земли распался старый советский спутник. Вероятно, это произошло из-за столкновения с космическим мусором, сообщает Space.

По словам астрофизика и эксперта по космическому мусору Джонатана Макдауэлла, недействующий советский спутник, запустившийся в 1991 году, распался на семь обломков в результате столкновения с космическим мусором.

«Вероятно, эти осколки происходят от «Космоса-2143» или «Космоса-2145», запущенного на одной ракете», - заявил он.

Исследователи обеспокоены старыми советскими спутниками, находящимися на высоте 800 км над Землей, ведь эти объекты могут помешать работе новых спутников.

Напомним, российская станция «Луна-25» врезалась в Луну.

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