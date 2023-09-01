США одобрили первую продажу оружия Тайваню по программе для независимых государств 1.09.2023, 2:29

Размер пакета составит $80 млн.

Администрация президента США Джо Байдена одобрила первую в истории передачу военного оборудования Тайваню в рамках программы, обычно предназначенной для помощи суверенным, независимым государствам. Об этом 31 августа сообщает AP.

Госдепартамент уведомил Конгресс об этом в среду. В заявлении говорится, что оборудование будет использовано «для укрепления возможностей самообороны Тайваня посредством совместной и комбинированной обороноспособности, а также повышения осведомленности о морской сфере и возможностей обеспечения безопасности на море».

Размер пакета составит $80 млн. Агентство отмечает, что даже такой небольшой пакет может «рассердить Китай».

В Госдепартаменте подчеркнули, что передача в рамках механизма иностранного военного финансирования не отражает изменения в политике относительно статуса острова. Ранее США использовали другие пути продажи оружия Тайваню, не предусматривающие статус государства.

В сообщении, копия которого имеется в распоряжении агентства, не уточняется, какая военная техника или системы будут оплачиваться в рамках программы. В нее могут входить системы воздушной и береговой обороны, бронетехника, боевые машины пехоты, дроны, баллистические ракеты и средства киберзащиты, а также современное коммуникационное оборудование. В комплект также могут быть включены защитное снаряжение, ряд малых, средних и тяжелых систем вооружения, боеприпасы, бронетехника и боевые машины пехоты, говорится в сообщении. Также в программу может входить обучение тайваньских вооруженных сил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».