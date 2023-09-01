закрыть
1 сентября 2023, пятница, 4:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Кипрский «Арис» белоруса Шпилевского сыграет в групповом раунде Лиги Европы

  • 1.09.2023, 3:44
Кипрский «Арис» белоруса Шпилевского сыграет в групповом раунде Лиги Европы

Именно «Арис» выбил во втором раунде квалификации Лиги чемпионов борисовский БАТЭ.

Чемпион Кипра в матче плей-офф квалификации Лиги Европы победил словацкий «Слован» из Братиславы, передает «Наша Нiва».

В первом матче словаки у себя дома выиграли 2:1, а сегодня «Арис» разгромил словаков 6:2.

«Арис» тренирует белорус Алексей Шпилевский, владеет клубом белорусский бизнесмен Владимир Федоров. За клуб также играет белорус Артем Шуманский, правда, сегодня его не было в заявке на матч.

Именно «Арис» выбил во втором раунде квалификации Лиги чемпионов борисовский БАТЭ. Первый матч закончился разгромом 6:2, во втором матче было 5:3.

В третьем раунде «Арис» уступил чемпиону Польши «Ракуву» (первый матч — 1:2, 0:1) и вылетел в квалификацию Лиги Европы, где и сумел пройти «Слован».

Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы, как и Лиги конференций, состоится в пятницу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип