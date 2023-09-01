Кипрский «Арис» белоруса Шпилевского сыграет в групповом раунде Лиги Европы 1.09.2023, 3:44

Именно «Арис» выбил во втором раунде квалификации Лиги чемпионов борисовский БАТЭ.

Чемпион Кипра в матче плей-офф квалификации Лиги Европы победил словацкий «Слован» из Братиславы, передает «Наша Нiва».

В первом матче словаки у себя дома выиграли 2:1, а сегодня «Арис» разгромил словаков 6:2.

«Арис» тренирует белорус Алексей Шпилевский, владеет клубом белорусский бизнесмен Владимир Федоров. За клуб также играет белорус Артем Шуманский, правда, сегодня его не было в заявке на матч.

Именно «Арис» выбил во втором раунде квалификации Лиги чемпионов борисовский БАТЭ. Первый матч закончился разгромом 6:2, во втором матче было 5:3.

В третьем раунде «Арис» уступил чемпиону Польши «Ракуву» (первый матч — 1:2, 0:1) и вылетел в квалификацию Лиги Европы, где и сумел пройти «Слован».

Жеребьевка групповой стадии Лиги Европы, как и Лиги конференций, состоится в пятницу.

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