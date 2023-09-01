Загадочный «взрыв» на Солнце атаковал Марс 1.09.2023, 5:31

Что известно.

Солнце выпустило неожиданный корональный выброс массы, направленный непосредственно на Марс. Он может вызвать полярные сияния и нанести ущерб тонкой атмосфере Красной планеты, когда достигнет ее 1 сентября, сообщает Live Science.

Спутники, которые находятся на орбите Земли, зафиксировали взрыв на обратной стороне Солнца 26 августа. Дальнейший анализ показал, что это была вспышка класса М – второго по мощности. Но что стало ее источником, остается загадкой для ученых, поскольку они не фиксировали никаких признаков солнечных пятен.

Солнечные вспышки могут время от времени запускать в космос корональные выбросы массы (КВМ) — быстродвижущиеся облака намагниченной плазмы и излучения. Исследователи обнаружили КВМ и после этой вспышки, но не стали внимательно следить за ним, поскольку он не представлял угрозы для Земли. Но в последние несколько дней ученые поняли, что КВМ, скорее всего, достигнет Марса 1 сентября.

Удар КВМ может вызвать полярные сияния на Красной планете, но они будут тусклыми.

На Земле полярные сияния возникают, когда излучение солнечных бурь или солнечного ветра поглощается газом в верхних слоях атмосферы, что заставляет молекулы выделять свет. Обычно это происходит только вблизи полюсов Земли, где магнитосфера или защитное магнитное поле нашей планеты наиболее слабое.

Но атмосфера Марса гораздо более тонкая, чем у нашей планеты, и газов в ней примерно в 100 раз меньше. Поэтому полярные сияния здесь очень слабы и проявляются только на ультрафиолетовой длине волны. Кроме того, у Марса нет собственной магнитосферы, поэтому полярные сияния здесь могут появиться в любой точке.

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