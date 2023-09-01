Кадыров, забывая слова, записал «послание к Западу» 1.09.2023, 7:38

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Глава Чечни занервничал из-за санкций.

Вчера, 31 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров записал очередное видео, в котором он грозится принять срочные меры, если Запад и дальше будет держать в «черном списке» имя его матери.

Глава Чечни на видео находится в каком-то беспамятстве, забывая слова и закрывая глаза, передает dialog.ua.

После ролика Кадыров решил еще и пост написать, чтобы поняли его мысль.

С его слов, Запад вводит какие-то «нелогичные санкции». Совсем недавно он узнал, что и его мать также попала в немилость. Глава Чечни заявил, что всю свою жизнь его мать «занимается не политикой, а благотворительностью».

Со слов Кадырова, обе чеченские войны, оккупация части Грузии и вторжение армии Путина в Украину — это «проделки Запада».

Он также не сомневается, что все конфликты в мире организовывает лично Вашингтон.

Глава Чечни снова грозился захватить всю Европу, обещая Западу дойти до Эльбы, как в годы Второй мировой войны это сделал Висаитов.

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