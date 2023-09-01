Взрывы в Пскове: военный аэродром атаковали «НЛО» 1.09.2023, 7:55

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На улицах города раздаются автоматные очереди.

В российском Пскове в ночь на 1 сентября снова пожаловались на атаку БПЛА. По словам местных жителей, в городе была слышна стрельба и звуки взрывов.

Соответствующие кадры появились в Telegram, передает obozrevatel.com.

Звуки автоматных очередей, предварительно, связывали с тем, что город пытаются атаковать дронами.

Российские пропагандисты заявили, что незадолго до этого в небе над Псковом заметили «неизвестный летающий объект», якобы «летевший из Прибалтики».

«Он летел на высоте 1000 метров со скоростью 120 км в час. Тогда военные объявили сигнал «Режим» и подняли в воздух истребители, чтобы его сбить. Однако пропал он так же быстро, как и появился», – пишут росСМИ.

Позже начали сообщать о новом налете беспилотников и стрельбе по ним в районе аэродрома, по которому уже недавно наносили удар БПЛА.

«Пост контроля воздушного пространства в Псковской области принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта», – сообщил вскоре губернатор региона.

Напомним, что вечером 29 августа дроны массированно атаковали военный аэродром в Пскове, были уничтожены четыре российских самолета ИЛ-76.

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