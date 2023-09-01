Жена Алеся Беляцкого выступила с мощной речью на Нобелевской конференции мира-2023 1.09.2023, 7:58

Наталья Пинчук

Фото: AP

Беларусь — не Россия, и Лукашенко — не Беларусь.

В Осло 31 августа состоялась Нобелевская конференция мира-2023, которая в этом году отмечает достижения правозащитников, определяет риски, с которыми они сталкиваются, и призывает к действиям в поддержку их работы. На ней выступили лауреаты Нобелевской премии мира (Ширин Эбади, Ригоберта Минчу Тум), молодые активисты, а также представители трех лауреатов 2022 года — в том числе жена Алеся Беляцкого Наталья Пинчук, пишет правозащитный центр «Весна».

В начале своего выступления Наталья Пинчук отметила, что, к сожалению, западный мир сейчас редко замечает Беларусь:

— Поэтому подчеркну: Беларусь — не Россия, и Лукашенко — не Беларусь. Но настоящая Беларусь — свободная, открытая, делающая европейский выбор. Это те самые обычные люди, которые сделали чрезвычайные вещи в 2020 году, удивили мир, когда миллионы белорусов приняли участие в мирных протестах против нагло сфальсифицированных выборов. И по-прежнему белорусское общество ненавидит диктатуру, никогда не согласилось на использование территории страны Россией для агрессии против наших добрых соседей-украинцев, сопротивляется этому как может.

Наталья рассказала на конференции о своем политзаключенном муже Алесе Беляцком. Она отметила, что в 2021 году он знал, что его рано или поздно арестуют вновь, однако чувствовал себя морально обязанным делать все ради освобождения уже заключенных коллег-правозащитников и показывать пример другим.

— После ареста увидеть его мне разрешили только через год. Свидание было через стекло. Алесь был очень позитивный и оптимистичный, но понимал, что ему грозит. Не знаю, когда мы увидимся снова. Но его морально не сломают, так как он имеет чувство миссии. Оно помогло Алесю выдержать 10 лет назад предыдущее лукашенковское заключение и поддерживает его дух сейчас, когда он в тюрьме перешагнул 60-летний возраст. Ведь Алесь Беляцкий с самой юности, со времен коммунистической диктатуры, посвятил жизнь борьбе за фундаментальные права человека — право быть свободным, право выбирать власть, право быть собой.

Наталья Пинчук заявила, что в угоду Путину Лукашенко продолжает отбирать у белорусов все права, включая право на идентичность:

— Закрыты тысячи общественных организаций, включая все, которые занимаются возрождением национальной культуры и языка. Заключенные педагоги, писатели, журналисты, музыканты и художники. Так расчищается пространство для использования Беларуси как плацдарма для российского реваншизма. Белорусские правозащитники и другие отважные люди в лукашенковских тюрьмах взяты в плен за желание видеть свою страну свободной от диктатуры и российского порабощения.

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