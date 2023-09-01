закрыть
1 сентября 2023, пятница, 9:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси подорожали дешевые марки сигарет

4
  • 1.09.2023, 8:11
  • 2,698
В Беларуси подорожали дешевые марки сигарет

Как изменилась цена с 1 сентября?

В Беларуси с 1 сентября снова подорожали сигареты. В этот раз цены увеличены в основном на недорогие марки белорусского производства. Ранее производители и импортеры табачных изделий задекларировали новые цены в МНС.

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» подняла на 5 копеек цены на ряд наименований сигарет «Магнат», «Минск», «Фэст», Dove, NZ, Queen, Matrix, portal, Rigins, RP Perliamutr.

«Табак-Инвест» на 10 копеек увеличил цены многих наименований сигарет «Корона». Также производитель предложил три новых вида Camel за 4,7-4,75 рубля. На 15-25 копеек подорожали отдельные наименования Winston. Сигареты Sobranie станут дороже на 20 копеек.

«Интер-Тобакко» с 1 сентября увеличил на 10-25 копеек стоимость сигарет Red Bor.

«Беларусьторг» задекларировал повышение на 30 копеек стоимости сигарет Chapman. Они будут стоить по 7 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В России созрел заговор Абрамовича
В России созрел заговор Абрамовича Игорь Эйдман
Серьезный мужчина в пиджаке
Серьезный мужчина в пиджаке Владимир Халип
Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип