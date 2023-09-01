В Беларуси подорожали дешевые марки сигарет

В Беларуси подорожали дешевые марки сигарет4
- 1.09.2023, 8:11
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Как изменилась цена с 1 сентября?
В Беларуси с 1 сентября снова подорожали сигареты. В этот раз цены увеличены в основном на недорогие марки белорусского производства. Ранее производители и импортеры табачных изделий задекларировали новые цены в МНС.
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» подняла на 5 копеек цены на ряд наименований сигарет «Магнат», «Минск», «Фэст», Dove, NZ, Queen, Matrix, portal, Rigins, RP Perliamutr.
«Табак-Инвест» на 10 копеек увеличил цены многих наименований сигарет «Корона». Также производитель предложил три новых вида Camel за 4,7-4,75 рубля. На 15-25 копеек подорожали отдельные наименования Winston. Сигареты Sobranie станут дороже на 20 копеек.
«Интер-Тобакко» с 1 сентября увеличил на 10-25 копеек стоимость сигарет Red Bor.
«Беларусьторг» задекларировал повышение на 30 копеек стоимости сигарет Chapman. Они будут стоить по 7 рублей.