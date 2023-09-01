«За месяц сделала полугодовую зарплату» 3 1.09.2023, 8:27

5,528

Белоруска десять раз меняла работу, а сейчас варит мыло за деньги.

Олеся Яскевич всего один день поработала в крупной частной компании, когда ей было 27 лет. Она стала свидетелем того, как коллеги плюнули в чашку кофе своей напарнице, и не смогла оставаться в офисе ни минуты больше. За всю жизнь девушка сменила больше десяти мест работы. Она уверена: если не пробовать новое, не найдешь свое. Как Олеся искала себя и что из этого получилось, пишет onliner.by.

Фриланс в Минске не прокормит?

В детстве Олеся мечтала стать учительницей, но отец был против и отнес ее документы в экономический.

— Работать я начала уже на третьем курсе, как только у меня появился компьютер. Писала курсовые и рефераты для студентов под заказ. Потом устроилась в консалтинговую фирму, была там кем-то вроде курьера, — вспоминает 39-летняя Олеся. — Не сказать, что мне очень нужны были деньги, родители во всем помогали. Просто я не могла сидеть на одном месте.

После окончания университета мама девушки беспокоилась, что дочка останется без работы, и быстро пристроила ее кассиром-операционистом в банк.

— Хоть я и не была в восторге от учебы на экономическом, у меня все получалось: эдакий синдром отличницы. В банке тоже понравилось. У меня такой нрав, что я на любом месте найду что-то хорошее и позитивное.

Уже тогда по вечерам и в выходные Олеся работала фотографом и видеографом, в основном на свадьбах. Зачем ей это было нужно? В банке не хватало творчества. Девушка сходила на курсы по фото- и видеосъемке, взяла кредит и поехала в Москву за новой камерой.

— У меня с собой была куча денег, города я не знала. Сейчас сто раз бы все обдумала, а тогда ничего не боялась. Кстати, заказов было много, и выплатить кредит на камеру удалось быстро. Правда, уже через два года мне это дело поднадоело.

В банке девушка поработала четыре года, а потом решила переехать из Гомеля в Минск. Столичная жизнь закрутила еще больше. Сначала Олеся нашла работу фрилансером — писала тексты как копирайтер и занималась дизайном пригласительных. Но фриланс в Минске не прокормит.

Перед девушкой стояла задача со звездочкой: она искала что-то творческое, но стабильное.

Две недели поработала в журнале, продавала рекламные площади. Затем устроилась в фирму, которая продвигает модные одеяла.

Чуть позже встретила знакомого и, долго не думая, согласилась поработать в его креативной студии помощником режиссера. Олеся писала тексты для ведущих и помогала организовывать праздники, а по вечерам продолжала продавать одеяла. В таком темпе она выдержала полгода и поняла: надо снова что-то менять.

«Так устаешь, что наступает выгорание»

— Я устроилась в лизинговую компанию. Уже через полгода меня повысили. Руководила командой из десяти человек, обучала новых сотрудников, писала скрипты. Параллельно отучилась на курсах по подбору персонала и начала подбирать кадры для той же компании. Мне это очень нравилось, общение с кандидатами приносило удовольствие.

Новое направление затянуло настолько, что девушка решила попробовать себя в агентстве по подбору персонала. Но и здесь не повезло: бизнес оказался нерентабельным и через пару месяцев закрылся.

Олесе нужно было чем-то платить за аренду, так что она откликалась на разные вакансии. Уже через пару дней ей предложили выйти на работу в крупный магазин техники. Здесь девушка трудилась рекордное количество времени — один день.

— Мой первый рабочий день. Заходит одна из сотрудниц в новом сарафане, остальные: «Вау, какое классное у тебя платье!» Та покружилась, попросила заварить ей кофе и выбежала в курилку. Как только она вышла, началось: «Ты видела этот колхоз?» Сделали ей кофе и плюнули в кружку. Я была в шоке! Посидела еще полчаса и пошла к начальнице. Сказала, что меня зовут обратно на старую работу.

Мысли оказались пророческими: Олесю в самом деле пригласили на старое место. Там открывался интернет-магазин, нужен был руководитель.

— В интернет-магазине я задержалась надолго. Работы было очень много, я приходила к восьми утра и уходила поздно вечером. На подработки времени уже не было, да и платили хорошо. Я всегда должна была быть на связи. На выходные к родителям ехала с ноутбуком, в отпуске не была четыре года. В один момент устаешь так, что наступает выгорание, когда уже ничего не хочется.

Очередной вариант подкинула сама жизнь. Девушке позвонила знакомая и говорит: «Есть вакансия специалиста в благотворительном фонде, хочешь попробовать?»

Олеся очень удивилась. С одной стороны, помощь людям всегда была для нее большой ценностью.

— Я не могу пройти мимо, если кто-то плачет или упал. Бабушки в транспорте хотят поговорить именно со мной. Иногда кажется, что у меня лицо соцработника.

А с другой стороны, благотворительность у нее всегда ассоциировалась с волонтерством. Уже после собеседования девушка узнала, что платить в фонде будут в два раза меньше, чем в интернет-магазине. Но это Олесю не остановило.

На хобби уходила вся зарплата

— Я всегда была творческим человеком. Отрабатывала день в фонде, а вечера были свободны. Однажды я случайно наткнулась в соцсетях на видео, как делают мыло в домашних условиях. Новичкам посоветовали растворить детское мыло и залить в силиконовую формочку. Ну, я и решила попробовать. Рвало меня после этого, наверное, еще полдня: такая вонь стояла.

Хотя первый опыт получился неудачным, Олесю не отпускала мысль: как из мыла получается такая красота? Полезла читать статьи в интернете, смотреть ролики, проходить курсы.

Возле офиса, где работала девушка, был магазинчик мыловарения. Периодически Олеся стала забегать в него и оставляла там по 25—30 рублей каждую неделю. Покупала килограмм основы для мыла, одну формочку и пару красителей. Так безобидно все начиналось.

А когда из мыла стали получаться красивые фигурки, на хобби уходила уже вся зарплата. Муж поддержал супругу. Сказал, что жить будут на его деньги, лишь бы это дело с мылом приносило ей удовольствие.

— Я стала скупать все новые формы, отдушки и красители. Экспериментировала с основой, закупала английскую, которая стоит в два раза дороже нашей. У нее лучше состав. Мне изначально хотелось работать с хорошими материалами. К сожалению, клиенты в этом слабо разбираются и чаще ведутся на красивую картинку. Состав ценят единицы.

Больше всего в увлечении мыловарением Олесю привлекает сам процесс — как из прозрачной жидкости получается яркий цветок, морская ракушка или сердечко. А еще ей нравится переключаться с умственной деятельности в фонде и работать руками.

«Если бы не муж, я бы по миру пошла»

— Поначалу я не считала, сколько денег у меня уходит на мыло — вкидывала всю зарплату и наслаждалась процессом. Если бы не муж, я бы по миру пошла, — шутит Олеся. — То, что это дело окупается, прочувствовала уже через год. Если к первому Новому году продала 20 кусочков мыла друзьям и знакомым, то через год масштабы увеличились в разы. Уже ко второму новому году я за месяц сделала полугодовую зарплату в офисе, а она на тот момент составляла рублей 800—850.

Соразмерно выросли и вложения — счет пошел на тысячи долларов. Девушке стало выгоднее заказывать мыльную основу оптом из России. Она берет минимум 500 килограммов (иногда доходило и до 1000), этого хватает на год. На одну закупку тратит около $1000.

То же самое с маслами, красителями и отдушками — на их закупку и обновление формочек уходит около $500 ежегодно.

— Психологически мне трудно отдавать такие деньги на расходные материалы за раз. Но муж включает рациональность. Спрашивает: «Ты бросишь это дело завтра? Если нет, значит, нужно брать большими партиями, так выгоднее». Я ему очень благодарна. Он умеет прогнозировать, а я более творческий человек.

Олеся признается, что перед праздниками практически не спит из-за наплыва заказов. Приходила домой с основной работы — и сразу за мыло.

Дома в такие дни аврала все тарелки пахнут мылом и отдушками. Коробки с основой и формочками разбросаны повсюду: на полках, в углах на полу, в кладовке, под кроватью, в тамбуре. Чуть позже у супругов появился гараж, и Олеся отвоевала себе местечко там.

— Раньше было то пусто, то густо, но со временем эта работа перестала быть сезонной. Сейчас появились оптовые покупатели, которые берут у меня изделия на подарки. Зарабатывать на этом деле можно очень хорошо, если умеешь себя продвигать и продавать. Сейчас мало просто варить мыло, этим уже никого не удивишь. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно иметь свою изюминку, делать что-то еще.

Олеся, помимо мыла, стала заниматься свечами. Поехала к знакомой, которая разводит пчел, и сразу закупила 30 килограммов воска.

Воск нужно было куда-то заливать, и муж предложил самим делать горшочки из гипса. Сделали 500 штук — и к Новому году все улетели. В итоге сейчас у Олеси есть около 200 формочек для свечек и 100 для гипсовых изделий.

Со временем девушка освоила новый тренд — бомбочки для ванны.

Если в офисе можно найти работу за 1200 рублей в месяц, то у Олеси получается заработать еще больше. В период праздников и вовсе можно сделать полугодовой заработок в офисе, если хорошо вложиться в рекламу и найти рынки сбыта.

«Не могла поверить, что смогу уйти из офиса и работать на себя»

За семь лет работы на себя лишь раз клиентка попросила у Олеси вернуть деньги. Это был подсвечник из гипса. На обратной стороне изделия женщина обнаружила пузырьки. Олеся попыталась объяснить, что гипс — природный материал и пузыри — это нормально, особенно на обратной стороне. Но чтобы избежать конфликтов, вернула деньги.

Девушка признается, что в ее случае речь не идет об огромных заработках. Еще есть куда двигаться и расти. К примеру, сейчас она оформлена как ремесленник, но планирует стать ИП, чтобы продвигать работы на маркетплейсах.

А еще она хочет открыть свой магазин и нанять помощников. Сейчас же все делает сама: и изготавливает изделия, и наполняет соцсети, и фотографирует.

Со временем Олеся перешла на 0,25 ставки в благотворительном фонде, но бросать эту работу не намерена:

— Я уже давно могла бы заниматься только своим делом, но фонд — частичка меня. Я нашла себя в этом.

Еще десять лет назад я бы не поверила, что смогу уйти из офиса и работать на себя. Менять работу и пробовать что-то новое не страшно. Ни один работодатель не сказал, что я летун или что-то еще. Наоборот, меня брали после каждого собеседования. Не знаю, может, это везение.

Важно услышать себя и понять, что будет приносить радость. Не нужно жалеть денег на образование и бояться пробовать что-то новое. Если бы я не искала, не вкладывалась в дополнительное образование, то сейчас бы и не занималась тем, что люблю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».