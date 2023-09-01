Politico: Первые 10 танков Abrams Украина получит в сентябре 2 1.09.2023, 8:28

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Прибытие техники даст ВСУ преимущество для прорыва обороны РФ.

Украина получит первые десять единиц танков Abrams из 31 обещанного в середине сентября. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст украинским войскам преимущество, необходимое для прорыва обороны России во время контрнаступления.

По словам представителя Минобороны США, десять 70-тонных танков сейчас находятся в Германии, где проходят финальную реконструкцию. После этого они будут отправлены в Украину.

«США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину до осени», - сказал представитель Пентагона полковник Мартин О’Доннелл.

При этом он отказался назвать конкретные сроки.

О'Доннелл добавил, что около 200 украинцев тренировались на учебных танках на полигонах армии США в Германии.

Танки Abrams для Украины

Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерение передать Украине 31 танк M1 Abrams.

Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для ВСУ. Производитель военной техники General Dynamics Land Systems обязуется изготовить танки Abrams до 29 сентября 2023 года.

Более 30 танков Abrams прибыли в Германию для обучения украинских военных. Техника прибыла раньше, чем планировалось. Обучение на Abrams продлится около 10 недель.

В мае группа украинских солдат начала обучение в Германии, где их учат управлять и обслуживать американские танки M1 Abrams.

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