В Беларуси открыли «супердоступ» к информации о платежах граждан 6 1.09.2023, 8:42

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Она больше не является банковской тайной.

Лукашенко 29 августа подписал указ «о мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям». Благодаря этому документу, который должен заработать через полгода — к 1 марта 2024-го, силовики получат супердоступ к информации о платежах белорусов. Чиновники аргументируют нововведение «борьбой с мошенниками», передает zerkalo.io.

По указу Александра Лукашенко Нацбанк должен в течение шести месяцев создать автоматизированную систему обработки инцидентов (АСОИ). В нее будут включать информацию о несанкционированных платежных операциях и попытках их совершения. При этом Нацбанк еще должен будет определить, какую конкретно информацию поставщики платежных услуг (это в том числе банки) будут предоставлять в АСОИ. Однако уже сейчас известно, что это будут данные, которые представляют банковскую тайну. Среди прочего это может быть, как прописано в указе, информация о несанкционированных переводах (в том числе электронных денег) и подозрительных платежах.

Среди силовиков, которые получат доступ к АСОИ, значатся органы прокуратуры,

госбезопасности, внутренних дел, Следственный комитет и Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси.

При этом по решению Генпрокуратуры, КГК, СК и МВД смогут приостанавливать на срок до 10 суток расходные операции по банковскому счету, вкладу, электронному кошельку, если у правоохранителей будут данные или только подозрения «о совершении противоправных деяний». Проще говоря, даже если силовикам покажется, что по счету могли быть совершены «противоправные деяния», они смогут его заблокировать на срок до 10 дней.

«Предоставление информации об инцидентах из АСОИ правоохранительным органам

и поставщикам платежных услуг не является нарушением банковской тайны. Обработка

персональных данных, содержащихся в информации об инцидентах, осуществляется без

согласия физического лица», — говорится в указе.

Информация об инцидентах из АСОИ предоставляется поставщикам платежных

услуг и правоохранительным органам на безвозмездной основе.

Тем временем в СК и Нацбанке поясняют эти изменения желанием «защитить белорусов от мошенников».

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