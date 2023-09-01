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Старик и деды

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  • Сергей Романов, planeta.press
  • 1.09.2023, 9:03
  • 3,678
Старик и деды
Фото: Getty Images

В Кремле задумали сомнительную «операцию» для Путина.

Еще перед вторжением в Украину в Кремле настороженно прислушивались к возгласам по ту сторону российско-казахской границы. «Старик, уходи!» – кричали тогда в Казахстане в сторону елбасы Назарбаева. Восстание тогда подавили, в большинстве своем, именно российские войска под эгидой ОДКБ, но вот дед Назарбаев ушел.

А наш то тоже уже восьмой десяток разменял. Ну ничего, подумали в Кремле, вот победоносно пройдем по Украине – и помолодеет. На уровень статного красавца Петра. Кто будет глядеть в паспорт новому собирателю земель российских, верно?

В войне с Украиной все традиционно пошло не так. Там проигрываем, а внутри страны – роятся дроны. Шанс почувствовать войну теперь может каждый россиянин, который живет, как минимум, до Урала.

И с выборами надо что-то делать. Да, нужный результат Памфилова нарисует, но не ей одной живет внутренняя повесточка. То, что Акелла промахнулся – видят все. Простые россияне – еще ладно, а вот те, кто побогаче да повлиятельнее, падение поддержки ширнармасс не простят.

Кремлевские аппаратчики решили тянуть шефа на выборах на теоремах от противного. А то с Навальным и Грудининым нехорошо получилось – пранк вышел из-под контроля. Ну, а что у Путина не выходит из-под контроля, спросите вы?

Вот на массовое помешательство верховным стерхом и надежда. Еще и ремикс неувядающей песни «Такого, как Путин» сделают. С постаревшими голосами участниц группы «Поющие вместе».

Но и Путин постарел настолько, что никакому ботоксу и шаловливым рукам кремлевских хирургов не под силу. Тем более, если учесть, что немалая часть населения России еще не разучилась считать до ста.

Контрмеры: заменить тем, кто постарше. Товарищем Зюгановым, например. У него электорат, хоть и ядерный, зато отмирает. А еще не внушающее доверия лицо цвета партийно-советского флага. Жириновского, жаль, нельзя, но зря что ли партийные товарищи Вольфовича нейросеть создавали.

Может, с ней что-то получится. А если пранк выйдет из-под контроля, уже на финише кампании можно напомнить, что кандидат не достиг 35-летия. Вот он, возрастной ценз. Все честно.

Можно отправить на выборы Патрушева. Но такой отрицательной харизмой пугать нельзя даже российского избирателя. Лицо, запрещенное всеми конвенциями и международными соглашениями, которые исполняет даже Россия. А еще плотно ассоциируется с лицом Главного. Плоть от плоти в этом пире духа геронтократии.

Можно отправить кого помоложе, конечно. Вот преемник Жирика Слуцкий – чем не кандидат. Любит цитировать Гитлера близко к тесту. В случае чего проведем внутреннюю денацификацию.

Мальчишек можно отправить на выборы. Но там нужно держать в узде размер их рейтинга.

Но лучше дедушек. Только пожелания, чтобы все остальные дедушки были злыми, и только Путин – добрым.

И на фоне остальных – еще мальчишка. Рабочий метод – снова вытянуть из нафталина комика Винокура. Который еще раз отметится зубодробительным: «А вот наш по трапу самолета поднимается, не спотыкаясь. Не то, что Байден».

Это еще и напоминание о том, что Путин не курит, а вино шампанское пьет только когда лупим по гражданским объектам в Украине. Но дедушка добрый, не перепутайте, дорогие россияне. Еще и молодой на фоне старых коммунистов.

Сергей Романов, planeta.press

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