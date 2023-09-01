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Последний белорусский клуб вылетел из еврокубков

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  • 1.09.2023, 9:19
Последний белорусский клуб вылетел из еврокубков

Борисовский БАТЭ ничего не смог сделать в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Последний белорусский клуб «вылетел» из еврокубков: борисовский БАТЭ ничего не смог сделать в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Неделю назад БАТЭ в Косово разгромили — 1:4. Сегодня была минимальная победа белорусского клуба 1:0.

В групповой стадии Лиги конференций второй раз сыграет «Балкани».

БАТЭ начинал еврокубковое лето в квалификации Лиги чемпионов, в первом раунде он выиграл у албанского «Партизани», во втором раунде проиграл кипрскому «Арису», выбыл в квалификацию Лиги Европы, где также не задержался, проиграв молдавскому «Шерифу».

Последний раз белорусские клубы играли в групповом раунде еврокубков в сезоне 2018-2019, это был БАТЭ.

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