Последний белорусский клуб вылетел из еврокубков3
- 1.09.2023, 9:19
Борисовский БАТЭ ничего не смог сделать в плей-офф квалификации Лиги конференций.
Последний белорусский клуб «вылетел» из еврокубков: борисовский БАТЭ ничего не смог сделать в плей-офф квалификации Лиги конференций.
Неделю назад БАТЭ в Косово разгромили — 1:4. Сегодня была минимальная победа белорусского клуба 1:0.
В групповой стадии Лиги конференций второй раз сыграет «Балкани».
БАТЭ начинал еврокубковое лето в квалификации Лиги чемпионов, в первом раунде он выиграл у албанского «Партизани», во втором раунде проиграл кипрскому «Арису», выбыл в квалификацию Лиги Европы, где также не задержался, проиграв молдавскому «Шерифу».
Последний раз белорусские клубы играли в групповом раунде еврокубков в сезоне 2018-2019, это был БАТЭ.