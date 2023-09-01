Swedbank прекращает обслуживание своих карт в Беларуси
- 1.09.2023, 9:36
Названа дата, когда деньги уже нельзя будет снять в банкоматах.
Литовский Swedbank прекратит обслуживание своих карт в Беларуси с 6 сентября. Решение связано с санкционными рисками.
«С 6 сентября Swedbank больше не сможет предоставлять возможность оплаты платежными картами в точках продаж и услуг, действующих на территории Беларуси», – говорится в сообщении банка.
Также проблемы могут быть и со снятием денег в банкоматах.
В 2022 году Swedbank ограничил возможность использования своих карт на территории России, а также приостановил платежи в/из РФ и Беларусь