Swedbank прекращает обслуживание своих карт в Беларуси 1.09.2023, 9:36

Названа дата, когда деньги уже нельзя будет снять в банкоматах.

Литовский Swedbank прекратит обслуживание своих карт в Беларуси с 6 сентября. Решение связано с санкционными рисками.

«С 6 сентября Swedbank больше не сможет предоставлять возможность оплаты платежными картами в точках продаж и услуг, действующих на территории Беларуси», – говорится в сообщении банка.

Также проблемы могут быть и со снятием денег в банкоматах.

В 2022 году Swedbank ограничил возможность использования своих карт на территории России, а также приостановил платежи в/из РФ и Беларусь

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