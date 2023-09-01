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Белоруска три раза получила отказ в визе — и осталась без выплат по страховке

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  • 1.09.2023, 9:50
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Белоруска три раза получила отказ в визе — и осталась без выплат по страховке

Несмотря на это, женщина все-таки нашла выход.

Наталья Евтеева очень хотела поехать к морю. Но удача была не на ее стороне: женщина получила отказ в шенгенской визе в трех разных посольствах и консульствах. Чтобы обезопасить себя в очередной раз, белоруска решила оформить страховку от неполучения визы, пишет onliner.by.

Но и этот вариант не сработал. Почему? Попробуем разобраться.

Еще в прошлом году, когда с записью в посольство было немного проще, Наталья попробовала податься на итальянский шенген. Друзья семьи прислали приглашение — казалось бы, вариант стопроцентный. Но результатом стал первый отказ.

Никаких особенностей по документам не было: официальная работа директором в ЧУП, хорошая выписка со счета. Единственный нюанс — чистый паспорт. Но справедливости ради стоит отметить: дочке Натальи тоже пришел отказ, хотя у нее до этого была не одна виза.

— Единственная версия, в чем могла быть проблема, — мы принесли приглашение, отправленное по факсу, а не оригинал с печатью. Хотя в правилах было сказано, что так можно. С нами подавался знакомый без приглашения и даже без выкупленных билетов — и без проблем получил свой полугодовой шенген. На форуме я читала, что у них есть лимит по открытию виз в месяц. Может, мы в него не вписались?

Следующая попытка была предпринята уже в этом году — через испанский визовый центр в Москве. Оформление всех документов вместе с поездкой стоило около 2 тыс. рублей. Впустую: в письме снова был отказ — на этот раз и Наталье, и ее сыну.

— В этот раз мы доверились центру визовых услуг — они занимались всеми документами, билетами, бронями. Есть предположение, что какая-то бронь слетела. А готовились мы снова тщательно: суммы на счету были хорошие, прикладывали документы о наличии жилья. Удивительно, что отказали нам обоим. Мы специально подавались отдельно, чтобы снизить риски.

Отказы в паспорт не ставят, но Наталья почти уверена, что есть общая база. Когда она консультировалась по поводу подачи документов в греческий визовый центр со своей историей, ей сказали, что вероятность отказа будет 90%.

Понимая все риски, путешественница решила застраховать себя от неудачи — в прямом смысле. Оформляя медицинскую страховку в «Белгосстрахе» (ее, кстати, при отказе в визе можно вернуть), Наталья обратила внимание на еще одну услугу — добровольное страхование расходов граждан, выезжающих за границу.

Вариантов для путешественников несколько: «Виза», «Вояж», «Отдыхаем вместе», «Домой». Есть отдельный вид страховки для тех, кто едет в командировку. Наталью заинтересовал пакет «Отдыхаем вместе»: помимо непредвиденных обстоятельств, мешающих поездке, было заявлено страхование от «отказа в визе выезжающему лицу». Стоимость услуги — 36,4 долларов или евро.

Не особо рассчитывая на положительный ответ, Наталья подалась на греческий шенген. И волнения были обоснованными: снова пришел отказ. Утешало только одно: хотя бы можно будет вернуть бессмысленно потраченные деньги — а это порядка €250 на билеты, около 450 рублей за неполученную визу и чуть больше 100 рублей за саму страховку. Но в реальности все оказалось сложнее.

Всего есть 11 пунктов, по которым могут отказать в визе в консульстве Греции. Самый распространенный — 8-й: «Предоставленная информация для подтверждения цели и условий предполагаемого пребывания оказалась недостоверной». Никакой конкретики, которую можно было бы опровергнуть.

Свой список причин для отказа в выплате возмещения есть и у страховой организации. Например, неправильное оформление, непредоставление (несвоевременное предоставление) полного комплекта документов, несоблюдение визовых правил въезда, добровольный отказ от визы.

На основании этого документа Наталье и было отказано в выплате — со ссылкой на пункт о «непредоставлении полного комплекта документов». У белоруски возник вопрос: в каком случае тогда она вообще могла получить страховую выплату?

За разъяснениями мы обратились в «Белгосстрах», где нам ответили выдержкой из официального документа «Правила №42 добровольного страхования расходов граждан, выезжающих за границу». В каком случае выплата возможна:

«5.2. отказ в визе — решение об отказе выезжающему лицу в предоставлении въездной визы в иностранное государство (группу государств), принятое до начала поездки либо в пункте пропуска через государственную границу (для въездных виз, выдаваемых непосредственно в пунктах пропуска) при условии соблюдения процедуры подачи документов на получение въездной визы, правильного оформления и предоставления полного комплекта документов, требуемых органом иностранного государства, выдающим соответствующие разрешения».

Переводим с официального: возмещение может быть, только если все документы были оформлены корректно. Но в этом случае и отказ в визе не поставят — для этого официально всегда есть обоснования. Получается замкнутый круг.

Однако, как уточнили нам и Наталье в страховой организации, услуга «Отдыхаем вместе» предусматривает целый ряд страховых случаев. И отказ в визе не является единственным страховым риском, который берет на себя «Белгосстрах» при заключении договора добровольного страхования расходов граждан, выезжающих за границу.

Несмотря на череду неудач, Наталья все-таки нашла выход. Она отправится в Китай — к морю. Возможность получить долгосрочную визу у нее была как у родителя студента, обучающегося в китайском вузе.

— Благо в китайском посольстве нет проблем ни с датами, ни с выдачей виз. Сделала я все самостоятельно за две недели и $30. И все равно боялась, что откажут. Из греческого визового центра паспорта вернули с такими наклейками на обложке, что снимать их пришлось специальными средствами — соскабливать, из-за чего остались следы. Но все обошлось, поездка уже запланирована на конец сентября.

Кстати, у Натальи есть план и по шенгенской визе. Получить ее снова она попробует на территории Китая — с ее документами такая возможность будет.

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